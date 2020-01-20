СовФед поддержал идею лишить медицинских страховщиков 10% сэкономленных средств

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал внесенный депутатами Госдумы законопроект, который лишит страховые медкомпании части дохода. Деньги будут оставаться в бюджетах ТФОМС, сообщила сенаторам соавтор документа, депутат нижней палаты парламента Оксана Бондарь.

По ее словам, до сих пор 10% от сэкономленных по ОМС средств отходило страховщикам в качестве их заработка, хотя эти деньги никак не связаны с экономией и не являются заслугой таких компаний. «Это может быть связано с дефицитом кадров, с низким порогом заболеваемости, – пояснила депутат. – Средства смогут оставаться в ТФОМС и пойти на развитие медицины».

Представители Фонда обязательного медицинского страхования на заседании комитета поддержали эту инициативу.

В свою очередь, сенатор от Орловской области Василий Иконников попросил уточнить, о каких суммах идет речь. Как выяснилось, в 2018 году в России невостребованным осталось 188 млн рублей, при том, что в целом было оплачено медицинских услуг на сумму около двух трлн рублей. «За пять лет это более двух млрд рублей», – уточнила Бондарь.

Комитет СовФеда единогласной поддержал депутатский законопроект.

Согласно данным на сайте Государственной думы, законопроект «О признании утратившим силу пункта 5 части 4 статьи 28 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» был внесен в Госдуму в феврале прошлого года и принят уже в двух чтениях. Рассмотреть документ в заключительном, третьем чтении думский комитет по охране здоровья предложил во вторник, 21 января. Однако пока в опубликованной повестке пленарного заседания этот пункт отсутствует.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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