Голосование по поправкам Путина в Конституцию объявили необязательным: готовится специальный закон

Голосование граждан РФ по поправкам в Конституцию, которые анонсировал президент Владимир Путин, будет необязательным. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, механизм волеизъявления жителей страны будет прописан отдельным законом или одной из статей.

«Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Представитель Кремля также уточнил, что глава государства посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа, сейчас решается, каким образом это будет осуществлено. «Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии – в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на сей счет какого-то окончательного решения нет», – отметил Песков.

На просьбу уточнить, могут ли повлиять итоги голосования на поправки, Песков сказал: «Почему? Я так сказал? Мне нечего сказать к тому, что я уже сказал».

Как сообщалось ранее, поправки в Конституцию президент Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Речь также идет о перераспределении полномочий между ветвями власти и ограничений для госчиновников и судей.

При этом глава государства предложил принятие поправок вынести на всенародное обсуждение. Позже в Кремле и ЦИК уточнили, что референдума об изменении Основного закона страны не будет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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