Совет Федерации реформирует свой банковский совет: сенатор Журавлев сядет в кресло Турчака

Межрегиональный банковский совет при верхней палате парламента будет переименован и переформатирован. С такой инициативой, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил вице-спикер СовФеда, сенатор Николай Журавлев. Прямым следствием переименования станет обновление и расширение состава этой структуры.

Постоянно действующий консультативный орган предложено назвать Совет по развитию финансового рынка при Совете Федерации, пояснил Журавлев, выступая сегодня на заседании комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам. Предполагается, что вместе со сменой названия будет расширена тематика вопросов, которые планируется выносить на его заседания.

«Банковский совет очень эффективный орган. Мы рассматриваем очень большое количество вопросов, которые в итоге стали законами», – подчеркнул сенатор. Учитывая, что ЦБ РФ сейчас регулирует не только банковскую сферу, но и, в частности, микрофинансовый рынок, биржи, рынок ценных бумаг, было предложено расширить и тематику заседаний Совета.

«Я согласовал вопрос с Валентиной Ивановной [Матвиенко]», – уточнил Журавлев. После одобрения СовФедом «мы обновим и расширим состав», отметил он, пообещав, что активные члены совета обязательно сохранят свои кресла. При этом, как прозвучало на заседании, возглавить обновленный совет может сам Журавлев.

Комитет по бюджету СовФеда единогласно одобрил предложение сенатора.

Стоит отметить, что сенатор Журавлев в ноябре прошлого года пошел на повышение – он был назначен заместителем председателя Совета Федерации.

Межрегиональный банковский совет был создан в 2012 году постановлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Согласно данным сайта верхней палаты парламента, его председателем является Андрей Турчак, его заместителями – соавтор «законов Клишаса» Людмила Бокова и Андрей Кутепов, ответственным секретарем – глава секретариата Турчака Валерий Машков. По согласованию в этот совет входит ряд губернаторов, глав профильных ассоциаций, фондов и вузов страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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