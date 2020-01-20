Путин направил в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», – сообщил Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее сегодня сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон изложили свои инициативы в письме Путину. По мнению его авторов, одним из ключевых вопросов должно стать определение роли и статуса Государственного совета в системе власти и выработка ключевых принципов его взаимодействия с другими госорганами.

Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.

На сайте нижней палаты парламента проект закона пока не опубликован. Между тем, как отмечает РИА «Новости», Совет Госдумы обсудит президентский законопроект уже во вторник, 21 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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