В Москве новая вспышка «минирований»

Новая неделя в Москве началась с очередных угроз о минировании. Накануне угрозы о взрыве поступили более чем в 150 образовательных учреждений, 40 больниц и роддомов и районные суды.

Кроме этого, угрозы поступили на городские ТЭЦ, более 230 станций метро, магазины известных российских торговых сетей и Центральный телеграф, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что эвакуация проводилась выборочно, но не менее 40 тысяч человек были выведены на улицы.

По некоторым оценкам, с 9 января 2020 года в Москве из-за угроз о взрывах уже пришлось эвакуировать почти 300 тысяч человек.

Как сообщал «Новый День», волна «минирования» началась в столице 28 ноября. По данным источников, она достигла своего пика 19 декабря, когда из-за сообщений о минировании проверяли почти 1 тысячу объектов – все станции метро, более 20 больниц и поликлиник, несколько аэропортов, 12 судов, а также в школы и детсады. Подавляющий объем проверок пришелся именно на учебные и детские дошкольные учреждения. Было эвакуировано около 170 тысяч человек.

Всего с 28 ноября 2019 года в Москве были эвакуированы свыше 1,3 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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