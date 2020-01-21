«Вразнобой»: путинские поправки в Конституцию привели оппозицию в замешательство

В российской оппозиции проявился раскол, лидеры не могут прийти к консенсусу по поводу реакции на президентские поправки к Конституции. В Москве была подана заявка на митинг против изменений Основного закона страны, и акция даже была согласована мэрией – однако до сих пор неизвестно, кто стал инициатором протеста. Политологи считают, что оппозиция растеряна: в поправках нет ничего, способного поднять народ на массовый выход на улицы.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, организатором первого протестного митинга, очевидно, может являться Либертарианская партия России (ЛПР), которая выступала инициатором летних акций протеста в поддержку регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция против изменения Конституции должна была пройти 17 января на проспекте Сахарова. Мэрия согласовала заявку, однако так и не ответила ни на один официальный запрос СМИ по поводу организаторов. Либертарианцы также предпочли промолчать. Источники издания связали это с растерянностью в оргкомитете митинга после заявления оппозиционера Алексея Навального, который счел, что поправки необходимы и «защищать Конституцию не нужно».

Политолог Аббас Галлямов полагает, что у оппозиции нет плана действий, при этом общественные настроения таковы, что вряд ли протест против конституционной реформы может рассчитывать на массовую поддержку. «Плохо координирующие свои шаги оппозиционеры в этой ситуации начинают действовать совсем вразнобой, – отмечает он. – Можно предположить, что либертарианцы решили подать заявку на всякий случай – если не получится договориться с другими потенциальными участниками акции, можно будет от нее отказаться».

С растерянностью оппозиции связывает отсутствие комментариев о митинге и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его оценке, политизированная часть недовольных готова выступить против президентских поправок, однако широкие слои населения протест не поддержат потому, что эти предложения не вызывают большого возмущения.

Политолог Константин Костин и вовсе заявил газете, что призывы лидеров оппозиции протестовать против поправок, которые направлены на сокращение полномочий президента, выглядят «издевательством над здравым смыслом».

Не исключено, что противники конституционной реформы присоединятся к шествию 29 февраля, о котором уже объявил оргкомитет ежегодного марша памяти Бориса Немцова. В него входят представители «Яблока», ЛПР, движения «Солидарность», незарегистрированной Партии перемен и ФБК. Акция будет посвящена, в частности, протесту против изменения Конституции, участники выдвинут требования сменяемости власти. Председатель политсовета «Солидарность» Илья Яшин сообщил изданию, что заявка на проведение шествия будет подана, как и положено по закону, за две недели до мероприятия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

В Москве новая вспышка «минирований». / Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы на Сахалин. / Почти миллион россиян остались без пенсий в 2020 году. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»