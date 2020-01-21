Жестокое убийство в Москве: мужчина пытался снять скальп с собственной матери

В Москве 38-летний мужчина совершил жестокое убийство матери. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

По данным ведомства, убийство было совершено в ночь с 19 на 20 января в квартире на Коломенской набережной. В ходе ссоры подозреваемый нанес своей 68-летней матери колото-резаные раны головы и верхних конечностей. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина был задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как уточняет «Регион online», пенсионерке сначала изрезали руки ножом, а после попытались снять с нее скальп топориком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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