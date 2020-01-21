российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 января 2020, 12:46 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума рассмотрит президентские поправки к Конституции 23 января

Нижняя палата российского парламента может рассмотреть президентские поправки к Конституции в четверг, 23 января. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что вопрос будет внесен в повестку дня, если профильный комитет сочтет его готовым к обсуждению.

«Не исключаем что 23-го будем заседание назначать с 10 часов, – сообщил Володин. – Потом выйдем в регионы, посоветуемся с избирателями, на следующей неделе вновь будем обсуждать вопросы, а потом выйдем на решение». Стоит отметить, что сейчас пленарные заседания Государственной думы начинаются в полдень.

Как сообщал «Новый День», законопроект о поправках в Конституцию президент РФ внес в Государственную думу накануне – 20 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

Совет Федерации досрочно покидает сенатор от Калужской области. / Внутри МКС обнаружили грибок и бактерии. / Генсек НАТО рассказал о новом способе слежки за территорией России и Китая. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Конституционная реформа-2020

«Вразнобой»: путинские поправки в Конституцию привели оппозицию в замешательство

Поправки Путина к Конституции РФ вызвали путаницу в электронной системе Госдумы

Путин направил в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию РФ

Рабочая группа перечислила статьи Конституции, требующие изменений. Путин уже внес поправки в Госдуму

Голосование по поправкам Путина в Конституцию объявили необязательным: готовится специальный закон

Риск суррогатного голосования: движение «Голос» опасается манипуляций с поправками в Конституцию РФ

В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции

«Яблоко» подготовит альтернативные поправки в Конституцию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Госдума, Конституционная реформа-2020,