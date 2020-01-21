Госдума рассмотрит президентские поправки к Конституции 23 января

Нижняя палата российского парламента может рассмотреть президентские поправки к Конституции в четверг, 23 января. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что вопрос будет внесен в повестку дня, если профильный комитет сочтет его готовым к обсуждению.

«Не исключаем что 23-го будем заседание назначать с 10 часов, – сообщил Володин. – Потом выйдем в регионы, посоветуемся с избирателями, на следующей неделе вновь будем обсуждать вопросы, а потом выйдем на решение». Стоит отметить, что сейчас пленарные заседания Государственной думы начинаются в полдень.

Как сообщал «Новый День», законопроект о поправках в Конституцию президент РФ внес в Государственную думу накануне – 20 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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