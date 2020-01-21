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Вторник, 21 января 2020, 17:23 мск

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Госдума рассчитывает получить право на вотум недоверия министрам правительства РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил обсудить возможность предоставить право нижней палате парламента выносить вотум недоверия отдельным чиновникам правительства. Как сообщил глава комитета Павел Крашенинников, такая возможность оговаривается в заключении к президентским поправкам в Конституцию.

Комитет также рекомендовал дополнительно проработать ситуацию, в которой Госдума не утвердит представленные президентом кандидатуры премьера или федеральных министров, передает «Интерфакс».

Как отмечается, сейчас, по Конституции, глава государства, трижды получив отказ Госдумы на назначение главы правительства РФ, назначает своего кандидата и распускает нижнюю палату парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Конституционная реформа-2020

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