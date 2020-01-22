Валентина Матвиенко выступила с новыми идеями по поправке к Конституции

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, занимать которые не смогут лица, имеющие вид на жительство или гражданство другого государства. С такой инициативой, как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Совета Федерации выступила, открывая весеннюю сессию сената.

«Запрет на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности – это давно назревшие проблемы, – подчеркнула Матвиенко. – Есть факты получения зарубежного гражданства или вида на жительство, в том числе, дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству». Особенно актуально это в свете текущей международной обстановки, отметила спикер СовФеда.

В этой связи Матвиенко предложила «подумать над расширением списка должностей», занимать которые не смогут лица, имеющие вид на жительство или гражданство иного государства. «Прошу комитет внимательно и взвешено изучить этот вопрос, речь должна идти не об охоте на ведьм, а о защите суверенитета нашей страны», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

Ужесточение требований к лицам, занимающим ключевые государственные должности, содержится в президентской поправке к Конституции, поступившей в Государственную думу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.20

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