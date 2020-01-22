Кавказское направление: Кремль меняет тактику

Кремль решил изменить тактику на кавказском направлении. Как считает политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, ликвидация министерства по делам Северного Кавказа и назначение экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки представителем президента в этом федеральном округе означает усиление надзора. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Политолог обратил внимание, что министерство по делам Северного Кавказа фактически «создавалось под Александра Хлопонина», который с 2010 по 2014 занимал должность полпреда в регионе. «Была идея послать туда Хлопонина, усилить его министерство, чтобы направлять бюджет на программы, связанные с освоением Кавказа. Была идея даже возродить министерство по делам национальностей. Кавказ был тогда регионом контролируемым федеральными блоком. Достаточно вспомнить, с какими проблемами там сталкивались силовики. Но Хлопонина уже давно нет, причем, он явно тогда эту миссию не исполнил. При этом Кадыров остался лидером и драйвером для Кавказа, все это сложилось и отпала надобность министерства», – отметил Гращенков.

С его точки зрения, в связи с этим федеральный центр решил пересмотреть свою политику в отношении кавказских республик. «Раз Чайка туда поедет, мы увидим прокурорское наступление со стороны федералов и надзор за Кавказом, вместо влияния. Фактически, Путин удовлетворен тем, что там сейчас происходит, есть доверие к Кадырову. Могут быть еще какие-то перестановки в других республиках – КЧР, КБР – скорее всего тоже на таких полулояльных людей или может даже присланных из Москвы. Мне кажется, это правильная мысль – контроль, но без вмешательства. Доверие основным действующим акторам», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.01.20

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