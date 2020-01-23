Госдума подтвердила: поправка к Конституции позволит отменять в России решения Европейского суда по правам человека

Поправка в Основной закон РФ, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечит отмену решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Верховным судом России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в рамках обсуждения президентских поправок в Конституцию.

С вопросом о приоритете судебных решений ЕСПЧ к главе думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинников обратился депутат от КПРФ Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что, согласно данным соцопросов, 54% граждан не доверяют отечественной судебной системе. Положение могла бы исправить частичная выборность судей низового уровня, отметил он. При этом Куринный добавил, что для многих россиян последней надеждой является обращение в Европейский суд по правам человека. «Как будут реализовываться решения этого суда, учитывая, что статья 15 [Конституции РФ] остается в неизменном виде?» – спросил он.

Крашенинников предпочел оставить вопрос об ЕСПЧ на откуп коллегам, подчеркнув при этом, что после судебной реформы и появления с 1 октября апелляционных судов «у нас появилась прозрачность». «Мы видим, что в количестве решений, которые не поддержали суды, отдаленные от конкретного региона, уже другая статистика, – отметил он. – Поэтому давайте в этой части оставим так, как есть». При этом Крашенинников подчеркнул, что не поддерживает идею введения выборности судей.

«Что касается решений ЕСПЧ – принято решение, когда наш Верховный суд может не согласиться с решением ЕСПЧ, и его решение будет окончательным, – уточнил спикер Госдумы. – Тут речь идет и о других странах Европы, начинателями были британцы. Где Верховный суд не соглашается – решение за нашим судом. В этой части решение уже есть».

Сегодня нижняя палата парламента рассматривает президентскую поправку к Конституции. Заседание Государственной думы из-за большого объема работы в четверг началось на два часа раньше, чем обычно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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