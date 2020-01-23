Как в СССР: в Конституции России заложена «мина замедленного действия»

В Конституции России заложена мина замедленного действия, схожая с той, которая дала возможность союзным республикам выйти из состава СССР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы при осуждении президентских поправок к Основному закону страны. «Все можно править! Новую Конституцию сделать тогда!» – подчеркнул он.

«Нам говорят, 1 и 2 главу трогать нельзя – это будет тупик. Все можно править! Новую Конституцию надо сделать тогда! Надо убрать национальное деление!» – сказал лидер ЛДПР, пояснив, что речь идет о национальных республиках, которые фактически представляют собой государства в государстве. «Им только осталось ввести национальную валюту, и это произойдет!» – считает политик.

Кроме того, как заявил Жириновский, в новой Конституции надо убрать запрет на государственную идеологию. «Никакую не вводить, но убрать слово «запрет», это пугает людей, – пояснил он. – Не надо вводить, всегда будут противники идеологии. Вы их что, будете уничтожать? И в Конституции какой страны записано – наша идеология такая-то?»

По мнению политика, в Основном законе страны надо исправить и еще несколько статей – в частности, «поставить точку» после слов «все недра принадлежат государству» и подчинить Центральный банк Государственной думе.

При этом Жириновский подчеркнул, надо изменить ситуацию, при которой вся власть в стране «находится в руках одной партии», и даже прокуроры не могут ничего сделать, потому что «обложены в округах».

Политик напомнил, что в 1993 году его партия голосовала за Конституцию РФ, и «только благодаря ЛДПР 12 декабря 1993 года была принята Конституция, по которой мы живем 27 лет». Она не идеальна, признал Жириновский, «но без нее было бы еще хуже».

«Парламентская республика может быть и хороша, но только в маленьких теплых странах Европы, в нашей стране это невозможно – поэтому мы тогда сразу встали на позицию президентского режима, – отметил лидер ЛДПР. – Тогда был Ельцин, но вовсе не под Ельцина мы ее делали. Ситуация была сложная, предполагалось, что и [Анатолий] Собчак пойдет на выборы».

«Все наши беды идут от декабристов – они начали Гражданскую войну!» – заявил также политик в финале своей речи, обвинив депутатов Госдумы в том, что накануне вечером они проигнорировали кинопоказ фильма «Союз спасения», которым многим бы открыл глаза на происходившее в стране в 19 веке. «Украина – это продолжение выступления декабристов! Это страшно было, восстание декабристов. В крови был весь Санкт-Петербург. Начали с Герцена – туда его выпустили зря, как Ходорковского нашего».

«Никаких ни бунтов, ни революций никогда не должно быть!», – заверил Жириновский свое выступление.

Сегодня Государственная дума рассматривает поправки к Конституции РФ, внесенные президентом 20 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.20

Google нашла проблемы с безопасностью в браузере от Apple. / Поправка к Конституции: Путин не сможет сохранить за собой пост президента РФ. / Госдума подтвердила: поправка к Конституции позволит отменять в России решения Европейского суда по правам человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»