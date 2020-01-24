«Нельзя передавать государство в собственность Путину»: озвучены альтернативные поправки к Конституции

Президент РФ не получит полного «одобрямс» своих поправок к Конституции, поскольку оппозиция и активные россияне создадут собственный вариант изменений Основного закона страны. В числе предложений – возврат к четырем годам для президента, прямым выборам мэров и губернаторов, выборность Совета Федерации, увеличение численности Госдумы, сокращение срока полномочий ее депутатов и ограничение их работы тремя сроками.

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский на брифинге в Москве. «Мы будем настаивать, чтобы они (наши поправки к Конституции) были включены как альтернативный проект при общероссийском голосовании», – подчеркнул он.

Разрабатывать альтернативные поправки будет Общественный конституционный совет, в который войдут эксперты в сфере конституционного права. В частности, по словам Явлинского, «консультантом, экспертом дала согласие быть Тамара Георгиевна Морщакова, ей дал согласие Михаил Краснов – это руководитель кафедры конституционного права ВШЭ, и ряд других специалистов в области конституционного права». Кроме того, инициаторы пригласили к дискуссии всех активных граждан, которые могут направлять свои варианты предложений через форму на главной странице сайта «Яблока». Сейчас работа над созданием альтернативного пакета поправок начинается в 78 региональных отделениях партии.

Явлинский сообщил, что «предварительный, самый первый пакет поправок» уже разработан, однако пока он не прошел экспертную оценку и общественное обсуждение. «Поэтому вам его передать мы не можем», – пояснил он.

Тем не менее, Явлинский уточнил, что в число основных предложений вошли возврат к четырехлетнему президентскому сроку и ряд других. «Мы считаем, что необходимо избрание Совета Федерации, а не назначение, как сейчас, – подчеркнул политик. – Мы считаем, что нужно ликвидировать все фильтры при региональных выборах, что должны быть прямые выборы губернаторов и мэров. Численность Госдумы должна более соответствовать масштабам нашей страны, и дума должна действовать четыре года – 650 членов Госдумы должно быть. Мы полагаем, что имеет смысл рассмотреть ограничение сроков пребывания в депутатском корпусе – например, тремя сроками, не более 12 лет – для того, чтобы была ротация и менялись люди. Мы считаем, что численность региональных законодательных собраний должна коррелировать с численностью населения этих регионов – например, чтобы в регионах-миллионниках законодательные собрания были не менее ста человек. Мы будем детально советоваться с нашими региональными представителями».

Кроме того, как сказал Явлинский, отдельным пунктом нужно закрепить независимость Центральной избирательной комиссии, более подробно прописать статьи, связанные со СМИ, свободой слова и свободой собраний, мирных митингов и демонстраций. «Очевидно, надо более внятно прописать нормы, не допускающие в нашей стране политических заключенных», – сообщил он.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Леонид Никитинский со своей стороны добавил еще один пункт в альтернативный пакет поправок – никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. «Мне нравится эта история. Я был противником того, чтобы трогать сегодня Конституцию, но раз президент начал – спасибо ему, мы подхватим», – отметил он.

Как пояснил Явлинский, альтернативный пакет поправок должен говорить о другой политике – в отличие от действующей, которая ведет к укреплению авторитарного государства, которое «будет способно затеять любую войну, как мы это видим». Вносить его в Госдуму «Яблоко» рассчитывает через четыре своих фракции в региональных заксобраниях, при этом партийцы намерены прожить все усилия для того, чтобы их предложения поправок «стали широко известны во всей стране».

«Мы рассматриваем Конституцию как общественный договор. Мы считаем невозможным передать государство в частную собственность бюрократии – и в частности, Владимиру Путину, – подчеркнул политик. – Конституция и государство не являются ничьей частной собственностью. Это общественный вопрос. И мы показываем, как и за что именно общество должно бороться».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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