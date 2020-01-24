Конституционная реформа как прикрытие: эксперты о рисках для России после утверждения поправок Путина

Президентские поправки к Конституции «написаны на коленке», формулировки и текст не выдерживают критики с юридической точки зрения, а принятие их в таком виде приведет к узурпации власти, причем сейчас даже глава российского государства Владимир Путин вряд ли знает, что произойдет после закрепления его предложений в Основном законе страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили участники брифинга, посвященного созданию альтернативного пакета поправок к Конституции, который прошел в московском офисе партии «Яблоко».

В частности, как считает экономист, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, России стоило бы двигаться к укреплению местного самоуправления, децентрализации власти, ограничению функций президента, реальному разделению властей и укреплению социальных гарантий. «Вместо этого нам предложен какой-то полуфабрикат, который, извините, написан на коленке, – сказал он. – Потому что даже с точки зрения юридической экспертизы – а я советовался со специалистами по конституционному праву – даже то, что представлено уже в качестве юридических формулировок не выдерживает никакой критики. Там масса темных пунктов, которые требуют расшифровки. Для Конституции это недопустимо».

Так, в поправках сказано об индексации пособий и регулярной индексации пенсий – однако не указано, в каком размере и с какой периодичностью она должна проводиться, а кроме того, положение об индексации уже есть в федеральном законодательстве. «Я считаю, это вообще не предмет Конституции», – подчеркнул Гонтмахер.

Вместе с тем закрепление минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума взято из Трудового кодекса, и эта норма уже реализована. «К тому же прожиточный минимум – это абсолютно устаревшее понятие, еще Ельцин его ввел в 1992 году на время кризиса в экономике. Я участвовал в создании этого указа, поэтому я знаю доподлинно, – отметил Гонтмахер. – Но кризисное время вроде бы давно прошло, и бедность измеряется совершенно по-другому. При чем тут прожиточный минимум? А мы этот устаревший инструмент суем в Конституцию. От него потом будет чрезвычайно сложно избавиться, потому что Конституция – это документ, который трогать надо только в исключительных обстоятельствах, и только есть какая-то концепция».

Эксперт считает, что даже при наличии концепции менять общественный договор можно только после процедуры публичного обсуждения, и это решение должно быть взвешенным. «А та процедура, которая сейчас… у меня такое ощущение, что эта процедура прикрывает какие-то другие процессы, о которых мы не знаем. В нашей так называемой политике», – сказал Гонтмахер.

В свою очередь, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский высказал мнение, что принятие президентских предложений ведет к узурпации власти в руках одного человека. Политик считает, что часть из внесенных в Госдуму поправок противоречит первой и второй главе Конституции, менять которые можно только через созыв Конституционного собрания и принятие нового основного закона. «Сама процедура, которая предложена президентом, не соответствует тому, что должно быть в случае внесения поправок в Конституцию», – подчеркнул он.

По оценке Явлинского, серьезные возражения вызывает, например, создание Госсовета с передачей ему государственных функций. «На самом деле это создание дополнительного органа государственной власти, не предусмотренного основами конституционного строя, – пояснил политик. – [Возражения вызывает и] увольнение судей, и дискриминационные нормы, связанные с назначениями в правительство, и нормы, которые косвенно связаны с такими вещами, как присоединение других государств, граждане которых тоже могут быть кандидатами в президенты. Это значит, будет конституционный закон, который будет говорить о возможности присоединения других государств». Не исключено, что именно там и будет найден следующий президент, и «хорошо, если это будет только Белоруссия», отметил он.

По мнению Явлинского, фактически президентские поправки «открывают ворота для таких решений и такой политики, последствия которой сегодня даже предсказать затруднительно». «Можно с уверенностью говорить, что это подготовка к каким-то событиям», – заявил основатель «Яблока».

Что касается самой процедуры принятия поправок, то, как полагает политик, она также является серьезным сигналом для гражданского общества: в частности, в Госдуме «в кои-то веки опять появилось единогласное голосование», за которым должно последовать «какое-то странное голосование в стране». «Как это все будет сделано? Это форма плебисцита, а плебисциты характерны для обществ, переходящих в тоталитарную фазу или являющихся тоталитарными. Мы с вами находимся на грани такого развития событий», – считает Явлинский.

В такой ситуации именно сейчас в России пришло время открыть дискуссию о судьбах страны, отметил со своей стороны Евгений Гонтмахер. «К чему мы идем, чего мы хотим от страны в 21 веке? Мы хотим явных тенденций в сторону тоталитарного режима? Мы хотим вертикаль власти, которая доходит до самой последней деревни? Ну вы же сами прекрасно понимаете, что это абсолютно неперспективно даже с точки зрения нынешнего режима. Даже этот процесс внесения и обсуждения поправок показывает абсолютный управленческий провал нынешней власти, которая даже это не умеет сделать. Это не такая сложная процедура – сделать экспертное обсуждение. Да, это займет чуть побольше времени, – обратил внимание он, назвав поразительную спешку принятия поправок «знакомым стилем». – Вы помните, как повышали пенсионный возраст?»

Как считает эксперт, отсутствием диалога с обществом и таким отношением к населению власть закладывает очень большую мину. «То, чего она (власть) жутко боится: нестабильности, конфликтов и вообще непонятной судьбы – никто вообще не понимает, что будет после, условно говоря, этого транзита, – считает Гонтмахер. – Казалось бы этими поправками можно было хоть немножко определить направление движения. Но они наоборот затеняют абсолютно все. Единственное, что мы понимаем – это движение в сторону ужесточения внутренней политики, внутренней ситуации в стране, изоляции от внешнего мира».

Во что в реальности выльются поправки к Конституции, если они будут приняты – неизвестно, считает он. «Я уверен, что и Владимир Путин тоже не знает. Он вступает в какой-то очень рискованный период для себя и своей политической конструкции», – полагает Гонтмахер.

Как сообщал «Новый День», в России организован Общественный конституционный совет, чтобы внести в Госдуму альтернативный пакет поправок к Конституции. В него войдут признанные эксперты в области конституционного права, а вынести на их обсуждение свои варианты изменений в основной закон страны смогут все граждане России. Предложения можно направить через форму на главной странице сайта партии Яблоко».

Свои предложения о внесении поправок в Конституцию президент Владимир Путин высказал в ходе Послания Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января специально созданная рабочая группа внесла законопроект в Государственную думу. 23 января депутаты единогласно приняли документ в первом чтении, а на внесение поправок ко второму чтению отвели всего 15 дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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