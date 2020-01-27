«Государству нужны солдаты…» Жириновский объяснил увеличение маткапитала

Государству нужны «солдаты», поэтому власть готова простимулировать рождаемость и, в случае необходимости, «забрать и воспитать» ребенка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на встрече со студентами в Госдуме.

Комментируя увеличение материнского капитала, который теперь будет выплачиваться, в том числе, после рождения первого ребенка в семье, Жириновский согласился, что мера может иметь двойное дно. По мнению политика, ситуация может спровоцировать часть необеспеченных граждан использовать средства в корыстных целях, что грозит ростом бедности и увеличением числа детей, которые не нужны родителям.

«Люди разные, кто-то использует это в худшем варианте. Но нужно исходить из положительного. Большинству этот материнский капитал, я бы его назвал, семейным – отец тоже участвует в воспитании детей – поможет. Ребенок – это очень дорого. Решили: давайте платить – но некоторые родят – и снова проблемы и болезни, и школа, и воспитание, и жилье. Конечно, не у всех получится», – сказал Жириновский.

При этом лидер ЛДПР заявил, что государство будет готово забрать ребенка из неблагополучной семьи. «Я хочу сказать немного грубо, но государству нужны солдаты, нужны люди, разнорабочие, все нужны. Даже, если родители не смогли его воспитать, государство заберет, воспитает», – сказал он.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала глава государства предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.01.20

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