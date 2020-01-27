российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 января 2020, 19:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Государству нужны солдаты…» Жириновский объяснил увеличение маткапитала

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Государству нужны «солдаты», поэтому власть готова простимулировать рождаемость и, в случае необходимости, «забрать и воспитать» ребенка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на встрече со студентами в Госдуме.

Комментируя увеличение материнского капитала, который теперь будет выплачиваться, в том числе, после рождения первого ребенка в семье, Жириновский согласился, что мера может иметь двойное дно. По мнению политика, ситуация может спровоцировать часть необеспеченных граждан использовать средства в корыстных целях, что грозит ростом бедности и увеличением числа детей, которые не нужны родителям.

«Люди разные, кто-то использует это в худшем варианте. Но нужно исходить из положительного. Большинству этот материнский капитал, я бы его назвал, семейным – отец тоже участвует в воспитании детей – поможет. Ребенок – это очень дорого. Решили: давайте платить – но некоторые родят – и снова проблемы и болезни, и школа, и воспитание, и жилье. Конечно, не у всех получится», – сказал Жириновский.

При этом лидер ЛДПР заявил, что государство будет готово забрать ребенка из неблагополучной семьи. «Я хочу сказать немного грубо, но государству нужны солдаты, нужны люди, разнорабочие, все нужны. Даже, если родители не смогли его воспитать, государство заберет, воспитает», – сказал он.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала глава государства предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.01.20

Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина. / «При условии его доработки»: правительство РФ поддержало законопроект о блокировке электронной почты. / СМИ связали Евгения Пригожина с РПЦ через фонд «Прииди и Виждь». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Жириновский Владимир

Как в СССР: в Конституции России заложена «мина замедленного действия»

Жириновский – новому премьеру: «Вы же как врач: страна больная – скажите, что может быть вылечите»

Подарки «холопам»: Жириновский спровоцировал новый скандал

«Это чудовищно!» Жириновский констатировал провал реформ в России

Жириновский потребовал от депутатов Госдумы бросить курить и встретить Новый год без алкоголя

Жириновский назвал самое страшное преступление в истории России

Жириновский: Запад доказал, что считает россиян людьми второго сорта

«Так нельзя – плевать на москвичей…» Жириновский выступил с обвинениями в адрес столичной мэрии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума, Жириновский Владимир,