Оптимизация московской медицины: жители столицы выступили против переезда больницы №40

В Москве прошла акция в защиту больницы №40, которую столичные власти хотят ее закрыть под предлогом переезда в новый комплекс зданий в Коммунарке – за полсотни километров от нынешнего местоположения, что грозит обернуться для жителей столицы большими проблемами. Пока речь идет о частичном переселении, но уже есть немало свидетельств о планах крупного бизнеса на всю больничную территорию в перспективном районе с развитой инфраструктурой.

Акция прошла в минувшее воскресенье в формате встречи депутата Госдумы Валерия Рашкина с жителями округа при участии депутатов Мосгордумы от всех трех оппозиционных фракций – КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России», активистов ЛДПР, депутатов муниципальных округов, представителей общественных движений «Левый фронт», «МосСовет» и «Гражданская солидарность». Выступающие твердо обозначили свои требования – в интересах москвичей больницу нужно сохранить и развивать.

В ходе акции прошел сбор подписей граждан против конкретного факта варварской оптимизации медицины. Лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров отметил, что народ постепенно учится защищать свои права, опираясь на закон, возможности депутатов и потенциал конструктивного общественного влияния. «Важно, что сейчас различные политические силы и гражданские активисты объединились для того, чтобы обеспечить жителям Северо-Восточного округа возможность доступного здравоохранения», – подчеркнул общественник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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