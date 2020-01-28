«Оппозиция всегда в пролете»: поправки в Конституцию не отменят монополию партии власти

Поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, не повлияют на монополию партии власти, а оппозиция будет «всегда в пролете». Как считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, для реального укрепления парламентаризма в Основном законе необходимо прописать норму, которая ограничивала бы максимальное количество депутатов любой партии в нижней палате до 40% от общего количества.

«Увеличение роли парламента – то, что через Государственную думу будут проходить назначения министров – это большой плюс. Но если у одной политической партии более 50%, то очень сложно принимать решения и влиять на состав правительства. Будут вноситься кандидатуры, но, если нам какая-то кандидатура не нравится и мы будем голосовать против – меньшинство не решает», – констатировал Власов, выступая накануне в Госдуме на встрече со студентами.

В этой связи парламентарий заявил, что ЛДПР предлагает внести еще одну поправку, в которой была бы прописана норма, «которая ограничивала бы максимальное количество голосов одной политической партии до 40%». По его словам, это позволило бы избежать перекосов в Госдуме. «Иначе все остальные поправки в Конституции не будут иметь такого эффекта. Мы повышаем полномочия парламента, Совета Федерации. При этом если есть большинство политической партии, тяжело будет повлиять на решения. Ущербность системы заключается в том, что оппозиция всегда в пролете», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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