Бунт в Мосгордуме: «Яблоко» и КПРФ отказались от публичных дебатов по реновации

Представители «Яблока» и КПРФ в столичном парламенте отказались участвовать в дебатах о реновации в Москве. О решении фракции коммунистов в «Фейсбуке» сообщила депутат Мосгордумы Елена Шувалова, отказ «Яблока» корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили в пресс-службе партии. Причиной стала программа дебатов и личность ведущего – спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«Считаем дебаты в предложенном виде постановочным фарсом с целью проведения так называемой реновации в режиме экспроприации и депортации, нарушения прав человека и ухудшения условий проживания», – заявила Шувалова.

Судя по опубликованному депутатом протоколу заседания фракции, в нем не принимали участия депутат от КПРФ, заместитель руководителя фракции Леонид Зюганов, Любовь Никитина, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов и Николай Губенко. Присутствовали на встрече Екатерина Енгалычева, Николай Зубрилин, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Павел Тарасов, Олег Шереметьев, Елена Янчук и сама Шувалова. Согласно протоколу, Янчук воздержалась при голосовании, Зубрилин и Тарасов не голосовали вообще. Остальные поддержали предложение об отказе от дебатов.

В протоколе говорится, что депутаты считают неприемлемым лицезреть на дебатах «хамское ведение заседаний Шапошниковым», которое «недопустимо». «Дебаты должен вести независимый человек, бесстрастный к партиям», – полагают коммунисты.

Кроме того, как отмечается в документе, судейское сообщество на дебатах «провластное, лоббирующее программу реновации в существующем виде», а на выступления по важнейшей для москвичей программе представителям фракций дано только по пять минут.

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев со своей стороны уточнил, что предполагаемых участников поставили в известность о дебатах всего за день до их проведения. ««Яблоко» и подавляющее большинство фракции КПРФ отказались участвовать в этом балагане, – пояснил парламентарий в «Фейсбуке». – Но на проведении дебатов настаиваем. Но ДЕБАТОВ, а не БАЛАГАНА».

Согласно программе дебатов, опубликованной в соцсетях Шереметьевым, обсудить предполагалось три вопроса: отвечает ли программа реновации запросам москвичей по улучшению жилищных условий, требует ли этот проект дополнительного регулирования, и достаточно ли общественного контроля за его реализацией. Последний вопрос идет с пометкой «уточняется». От каждой думской фракции предполагалось участие трех представителей. В частности, согласно документу, от объединения «Моя Москва» должна была выступать Елена Николаева, от КПРФ – Николай Зубрилин, от «Яблока» – Максим Круглов, от «Единой России» – Степан Орлов. По регламенту КПРФ должна была дискутировать с представителями «Моей Москвы», а «Единая Россия» – с «Яблоком».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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