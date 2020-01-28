ЧП в Москве: воспитанница детдома попала в больницу после встречи с отцом

В Москве воспитанница детского дома была госпитализирована после встречи с отцом. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов полиции в территориальное подразделение ведомства.

Известно, что пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Как уточняет «РенТВ», после возвращения со встречи с отцом ребенок пожаловался на боли, объяснив травмы падением с подоконника. В настоящий момент девушка находится в больнице.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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