Дискриминация русских: Жириновский предложил изменить преамбулу Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в поддержку поправки к Конституции, в которой вместо «многонационального народа» записать «русский и другие народы». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил накануне на встрече со студентами в Госдуме.

«Согласно стандартам, утвержденным ООН, если в стране 80% населения составляет один народ, одной национальности, государство является мононациональным. Русские пока составляют больше 80%. Но мы не ставим вопрос о том, чтобы объявить Россию государством русских. В преамбуле написано: «Мы – многонациональный народ России», а дальше перечисляются все народы – Татарская республика, Башкирская, Удмуртская, Мордовская, Еврейская автономная, Ханты – все. О русских – ни слова, а это государствообразующий народ. Слово «русский» употребляется один раз, там, где написано, что государственными языком является русский», – обратил внимание Жириновский.

По его оценке, такая ситуация дискриминирует русских, поэтому нужно изменить преамбулу Основного закона страны, где и так перечисляется «около 30 народностей». «А если всех перечислять, Конституция будет толстая», – сказал он.

При этом лидер ЛДПР выразил уверенность, что необходимости сохранять малые народы нет. «Иногда говорят, давайте развивать языки, культуру, малых народов. А за счет чего? За счет русского. Русскую школу не строим, строим школу, где кереки (один из палеоазиатских народов России, согласно переписи населения от 2010 года, их численность составляет 4 человека). Русский язык всех объединяет, никто из вас не будет учить язык малого народа, даже если он большой. Зачем вам второй язык? Где вы будете говорить на нем? Я считаю естественной гибель языков, носителей которого все меньше и меньше. Можно потратить на это деньги, но это развиваться не будет. Есть экономика», – подчеркнул Жириновский.

Вместе с тем политик заявил, что культура всех народностей, населяющих страну – практически одинакова. «Для чего сохранять, чтобы была богатой наша общая культура? А что, кухня чем-то отличается? Везде – пироги, мясо, зелень, рыба. Одно и то же», – заявил он.

По мнению Жириновского, «кардинальная проблема» России заключается во внутреннем государственном устройстве по национальному признаку. «У нас единственная страна, где внутреннее деление по национальному признаку. Именно из-за этого в декабре 21 года мы будем отмечать страшную годовщину, когда страну разделили по нацграницами на 15 частей. Кто-то планировал и РФ еще на 30 частей разделить, чтобы осталась только Московская область. Это все борьба с русским народом. С русскими можно бороться только за счет отбирания территорий, на которых они живут. Ельцин сжал границы России до границ страны 17 века, на 300 лет назад откинул. Везде, во всем мире, деление административное», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Москва, Мария Вяткина

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