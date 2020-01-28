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Меньше процента: Росстат разглядел мизерный рост доходов населения

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2019 году выросли менее чем на процент. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовал сегодня Росстат в документе о социально-экономическом положении России в 2019 году.

Согласно расчетам ведомства, рост реальных доходов населения за 2019 год составил 0,8%. При этом индекс потребительских цен составил 4,5%.

Примечательно, что в 2018 году рост благосостояния был зафиксирован на уровне погрешности – 0,1%, а ранее на протяжении четырех лет доходы россиян неуклонно падали.

Стоит отметить, что оценка реальных доходов граждан рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, в которые были внесены изменения в ноябре 2018 года. Презентуя СМИ изменения в методике расчета, заместитель главы Росстата Константин Лайкам заверял, что радикальных изменений динамики номинальных и реальных доходов не ожидается. Весной 2019 года глава ведомства Павел Малков заявил, что новая методика уточняет оценку по оплате труда наемных работников, доходам от предпринимательской деятельности, и уточняет оценку расходов граждан при покупке товаров и услуг в том числе в заграничных интернет-магазинах.

После внедрения новой методики оценки доходы граждан после четырехлетнего падения стали показывать рост. При этом Росстат прекратил публикацию ежемесячных данных. Теперь эту информацию ведомство обнародует раз в квартал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.20

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