По «делу Голунова» в Москве задержаны бывшие полицейские

Сегодня стали известны новые подробности резонансного дела журналиста Ивана Голунова, которому были подброшены наркотики. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, задержаны пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

Задержанные доставлены в Следственный комитет России. В настоящее время они допрашиваются следователями, уточнила Петренко.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что в расследовании сегодня был сделан «значительный шаг». «Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования – справедливое расследование и суд»,– сказал юрист в комментарии ТАСС.

Как уточняет «Коммерсантъ», в задержании Голунова участвовали полицейские Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Андрей Щиров.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома, после чего журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. Сам жерналист отвергал все обвинения и заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Однако в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

В ноябре на заседании Басманного суда стало известно, что «дело Голунова», в рамках которого был задержан журналист, засекречено. В декабре президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции сообщил, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено и пять сотрудников МВД в рамках этой истории отстранены от работы и уволены из органов внутренних дел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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