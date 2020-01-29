Мосгордума разрешила голосовать отсутствующим на заседании депутатам

Сегодня в Московской городской думе произошел скандал, который был спровоцирован голосованием отсутствующей на заседании депутата из объединения «Моя Москва» Марии Киселевой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее голос, несмотря на фактическое отсутствие народной избранницы, был учтен.

«Я не понимаю, как это – человек находится в бассейне, а за нее на заседании Мосгордумы… я не понимаю, что тут прокуратура вообще делает? – возмутилась депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. – Если бы она не участвовала в голосовании, находясь в бассейне, можно было бы признать эту причину уважительной. Но в данном случае признать уважительной ее никак нельзя».

Между тем представитель фракции «Единая Россия» Александр Семенников со своей стороны заявил, что «никто за депутата не голосует» – потому что у Киселевой была возможность изучить ранее повестку дня, побывать на заседаниях думских комиссий, где эти вопросы обсуждались, обсудить их и сформировать свое мнение.

«Если складывается такая ситуация, что он (депутат) не присутствует в момент голосования – он может выразить это документально. Разные бывают ситуации», – сказал Семенников, и не удержался, чтобы не напомнить Шувалоывой, что она сама заявляла в соцсетях о пользе плавания в бассейне.

Спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову пришлось сделать «единороссу» замечание, однако тот проигнорировал его слова и сообщил, что «ее призыву и последовали наши коллеги».

Голос Киселевой, таким образом, все же будет учтен на сегодняшнем заседании, невзирая на ее фактическое отсутствие в Мосгордуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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