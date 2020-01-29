Чудовищная давка и флаг Узбекистана: мэра Москвы просят объясниться за инциденты в новогодний праздник

Мэру Москвы Сергею Собянину придется рассказать жителям столицы, зачем в новогодние праздники была перерыта Тверская улица, а прокурору города Денису Попову оценить действия сотрудников ГБУ «Жилищник», которые на закрытой для населения улице устроили выступления с флагом Таджикистана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие запросы направят депутаты Московской городской думы.

Как сообщил сегодня на заседании городского парламента депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, свой запрос он адресует мэру столицы с просьбой предоставить информацию, расходовались ли средства городского бюджета на проведение новогодних праздничных мероприятий в декабре и январе. Еще один вопрос, который интересует народного избранника, – «что послужило основанием для введения беспрецедентных ограничений прохода и проезда, повлекших существенное нарушение условий комфортного проживания местных жителей».

В свою очередь, депутат от КПРФ Елена Шувалова на заседании Мосгордумы зачитала свой запрос прокурору Москвы Денису Попову, в котором обратила внимание надзорного ведомства на нарушение прав москвичей во время праздников и фестивалей на Тверской улице. «Например, уровень организации новогодних празднований в центре города, особенно в ночь с 31 декабря на 1 января, в очередной раз показал, что все так называемые фестивали и гуляния устраиваются не для москвичей, а в лучшем случае – для показухи, в худшем – для безграничной наживы за счет выделяемых на них денег, – заявила Шувалова. – Ни москвичей, ни депутатов, которые хотели встретить Новый год на Красной площади, туда не пустили».

Депутат также отметила, что ограничения движения в центре города в этом году достигли чудовищных масштабов, давка на подходах к Тверской была создана искусственно, а количество согнанной туда коммунальной техники было явно избыточным – и это при полном отсутствии снега. Так, уже с полудня 31 декабря все бульварное кольцо было перегорожено самосвалами. Такси было вызвать невозможно, скорая помощь не могла проехать через эти искусственные баррикады, а жители домов на Тверской – попасть в собственные квартиры, сообщила депутат.

«Красная площадь была набита заранее согнанными туда работниками районных ГБУ «Жилищник», которые ходили там с флагами Таджикистана и вставали там в акробатические живые пирамиды с флагом Таджикистана наверху, – заявила Шувалова, подчеркнув, что это зафиксировано на видеозаписях. – Отношение к российской святыне Красной площади требует особого разговора».

Чтобы эта «вакханалия» не повторилась во время празднования 75-летия Победы, Шувалова попросила прокурора Москвы Дениса Попова организовать проверку расходования средств на городские праздники, «нецелевому использованию коммунальной техники и другим указанным фактам».

Действительно, в Сети размещен видеоролик, в котором видно, как несколько человек выстраиваются в «живую пирамиду», и оказавшийся наверху мужчина разворачивает флаг, похожий на флаг Узбекистана. На записи слышна иностранная речь.

Флаг Узбекистана на Красной площади

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.20

Российские силовики смогут получить доступ к данным граждан без суда. / Российские комплексы ПВО «Панцирь» вооружат сверхзвуковыми ракетами. / Второй иностранный сервис заблокировали в России из-за сообщений о лжеминировании. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»