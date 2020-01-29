Угроза коронавируса: в Москве взяты под контроль все места пребывания граждан Китая

Ситуация с коронавирусом в Москве не вызывает опасений у столичного управления Роспотребнадзора. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава ведомства Елена Андреева, выступая сегодня на заседании столичного парламента.

По ее словам, в России сегодня не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, и специалисты считают, что ситуация не будет ухудшаться. Тем не менее, в Москве ситуация взята на особый контроль.

«Этот новый коронавирус вызывает тяжелые пневмонии, они протекают достаточно агрессивно. В основном заболевшие – лица старше 60 лет. Известно, что из всех заболевших только 8 детей и ни одной смерти», – отметила глава управления Роспотребнадзора, уточнив, что в группе риска находятся люди старше 60 лет, имеющие сопутствующие соматические патологии.

Вместе с тем главный санитарный врач Москвы сообщила, что 27 января на совещании у мэра столицы принято решение создать штаб по координации всех мероприятий, связанных с распространением этой инфекции. При этом еще с 1 января столичное управление Роспотребнадзора контролировало в аэропорту «Внуково» все авиарейсы, прибывающие из Китая. «Домодедово» и «Шереметьево» относятся к юрисдикции области, напомнила Андреева, там работали местные сотрудники. Усилен контроль также за всеми рейсами из юго-восточной Азии.

Во «Внуково» было проверено 22 рейса из Китая – это 7 315 пассажиров, по данным на среду, 29 января, вирус ни у одного из них не обнаружен.

«Мы проводим бесконтактную термометрию», – отметила Андреева, пояснив, что это обследование проводится прямо на борту самолетов, и только после этого дается разрешение пассажирам на выход. Контроль ведется и по всем другим транспортным воротам в столицу – в частности, это автобусное и железнодорожное сообщение. Основным медицинским центром в рамках этих мероприятий назначена первая инфекционная больница. «Чтобы возможная инфекция не распространялась по городу», – пояснила глава управления.

Кроме того, под контроль взяты все места пребывания граждан Китая в Москве, в том числе около 6 тысяч китайских студентов, которые учатся в столичных вузах. При этом уже сегодня ректорам всех учебных заведений будет направлена инструкция, «как за ними наблюдать, когда они вернутся после каникул».

Глава столичного управления Роспотребнадзора также отметила, что тест-системы для определения коронавируса, разработанные в Новосибирске, уже поступили. «Москва не ограничена в их получении, их везут самолетами. Любой заболевший, вызывающий подозрение, сразу его материалы направляются в институт, их два – противочумный институт и ГБУЗ «Центр эпидемиологии», – сказала Андреева, отметив, что от момента забора пробы до получения результата анализа проходит около пяти часов.

Проверить в Москве пришлось 13 человек, ни в одном случае подозрение не подтвердилось. В частности, 8 человек были госпитализированы из гостиницы «Арт-Москва Войковская», однако все они были выписаны уже на следующий день.

Главный санитарный врач столицы также пообещала помощь всем москвичам, которые решили отказаться от турпоездки в Китай, но им отказываются возвращать деньги за путевки. «Люди имеют право на возврат путевок и отказ от туров», – подчеркнула она.

По данным на утро 29 января, в Китае зарегистрировано 5 999 случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 32% – это 1 459 человек, летальность в целом составляет 2,2%, или 132 случая. При вспышке атипичной пневмонии в 2003 году летальность была 9,6%, отметила главный санитарный врач Москвы, а при вспышке Ближневосточного респираторного синдрома – 36%. «Мы, конечно, понимаем, что 2,2% это начало ситуации», – уточнила она.

На данный момент официально подтверждено 63 случая завоза вируса в 15 стран.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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