Под предлогом коронавируса: российский турбизнес готов променять Китай на Египет

Общероссийское объединение пассажиров направило обращение в Росавиацию с просьбой полностью закрыть авиасообщение с Китаем, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава организации Илья Зотов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, заменой Китаю для российских туристов может стать Египет.

«Мы должны выступить с заявлением. Для того, чтобы снизить возможность распространения вируса в России, необходимо полностью закрыть авиасообщение. Мы знаем, что остановлено авиасообщение с Китаем у Таджикистана, Украины, Грузии. В России Краснодарский край полностью отказался от полетов. Все решения по закрытию авиалиний принимает Росавиации. В адрес организации мы вчера направили обращение с просьбой приостановить авиасообщение до момента снижения распространения вируса, организовать вывоз пассажиров, в том числе тех, кто отправился отдыхать самостоятельно», – сказал Зотов и уточнил, что сейчас в Китай из России летает порядка 19 авиакомпаний, только 5 из них полностью прекратили авиасообщение.

Глава Общероссийского объединения пассажиров также отметил, что поскольку прогнозировать, как будет развиваться эпидемия в Китае сейчас сложно, говорить о возможном сроке ограничения преждевременно. «Пока мы предполагаем, что авиасообщение будет закрыто на 2 месяца, если оно будет закрыто», – сказал Зотов.

При этом он обратил внимание, что Россия в настоящее время прекратила авиасообщение с Украиной, с Грузией и Египтом. «Туристические компании несут колоссальные потери. Пассажирам необходимо давать какой-то выбор», – считает Зотов.

«Мы знаем, что спецкомиссия вернулась из Египта, и у них достаточно положительные мнения по готовности аэропортов Египта. Должен быть подписан специальный протокол и потом будет открыто авиасообщение. Планировалось, что это произойдет в апреле, но исходя из ситуации, данный вопрос можно и нужно ускорять. Чтобы дать туристам возможность направляться в другом направлении», – заявил Зотов.

Как сообщал «Новый День», по данным на утро 29 января, в Китае зарегистрировано 5 999 случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 32% – это 1 459 человек, летальность в целом составляет 2,2%, или 132 случая. При вспышке атипичной пневмонии в 2003 году летальность была 9,6%, отметила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева, а при вспышке Ближневосточного респираторного синдрома – 36%.

На данный момент официально подтверждено 63 случая завоза вируса в 15 стран.

Как заверила глава столичного управления Роспотребнадзора, в Москве ситуация взята на особый контроль.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.01.20

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