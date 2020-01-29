Мэру Москвы придется ответить за скандальные стройки: депутат Мосгордумы направил официальные запросы

В Москве прошел несанкционированный митинг жителей Левобережного района, протестующих против вырубки Березовой аллеи в рамках проекта строительства жилого комплекса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович сегодня на заседании Московской городской думы. При этом парламентарий отметил, что подготовил запрос об этой стройке в правительство Москвы.

Ссылаясь на местных активистов, Бунимович сообщил, что варварская вырубка Березовой аллеи, которая находится в Левобережном районе Москвы на улице Фестивальной, 15, началась 23 января. По его словам, деревья рубят для прокладки коммуникационных линий для обеспечения строительства ЖК «Фестиваль-парк 2».

«Это происходит в угоду интересам застройщиков и стройкомплекса, – считает депутат. – Там очень острая ситуация. В данный момент, когда идет наше заседание, там прошел несанкционированный митинг жителей и более того, там кто-то уже, как мне сказали, забран в ОВД. Это показывает всю остроту это ситуации».

Бунимович пояснил, что местные жители жалуются на вырубку каждый день. «При этом речь идет о некоей компенсационной высадке, хотя если там прокладывается теплотрасса, то по нормативам на три метра в каждую сторону ничего высаживать нельзя. Прошу немедленно провести проверку законности выдачи разрешения, остановить варварскую вырубку и проверить законность выдачи поурочного билета», – зачитал депутат свой запрос, подчеркнув, что аналогичный документ будет направлен в прокуратуру Москвы.

Бунимович также сообщил, что направил еще один запрос мэру Москвы – относительно территории, где ранее располагалась недостроенная Ховринская больница и теперь предполагается строительство жилого комплекса.

Депутат обратил внимание, что на ежегодном отчете мэр столицы заверял, что в этом районе будет построено жилье для очередников, участников программы реновации и других соцпрограмм. Однако, как подчеркнул Бунимович, согласно информации, которую предоставил ему официально письменно департамент градостроительной политики и префект Северного округа, в списке участков под строительство домов по реновации данный участок на улице Клинской, владение 2 не значится.

«Таким образом происходит противоречие между официальными документами, которые предоставлены правительством Москвы, – подчеркнул парламентарий. – Соответственно, снос по этим документам не предусмотрен. Строительство же осуществляется за счет городского бюджета». При этом территория больницы отнесена к многофункциональной парковой зоне, где действуют строгие требования к застройке.

Депутат попросил мэра Москвы уточнить, включен ли этот участок в перечень площадок под реновацию, и учтены ли при проектировании положения генплана Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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