«Закрыть границы полностью»: эксперт раскритиковал меры предотвращения эпидемии коронавируса в России

Меры, предпринимаемые в России для предотвращения эпидемии китайского коронавируса, недостаточны. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, речь должна идти о полном закрытии российско-китайской границы.

Эксперт обратил внимание, что тепловизор, который применяется при обследовании пассажиров, прибывающих в Россию из Китая, – не самая эффективная мера. «Тепловизор работает на температуру. Температура – это уже клиническая стадия заболевания. При коронавирусе в инкубационном периоде (до 2 недель) никакой температуры нет. Если будет обнаружен человек с температурой, то еще человек десять на борту могут быть инфицированы, но еще без повышения температуры», – подчеркнул Эдигер.

По его словам, на предотвращение эпидемии коронавируса в России может положительно повлиять решение о полном закрытии границы с Китаем. «Решение в высшей степени эффективное. Но если будет принято решение о частичном закрытии границ – эффективности не будет. Если одни компании отменят рейсы, а другие нет – с точки зрения элементарной эпидемиологии результата не будет. И те, и другие прилетают в один аэропорт, намерения благие, но…» – констатировал врач.

В то же время, как отметил Эдигер, несмотря на общую панику, есть и хорошие новости. «В странах, куда произошел завоз (по последним данным, 15 государств), нет повторных заражений или заражения минимальны. Это означает, что цепочки короткие, что контагиозность (способность болезни передаваться от больных людей) минимальна. Значит – при правильных мерах можно просто справиться с ситуацией распространения», – считает он.

Между тем, как считает Эдигер, в настоящее время нужно говорить также не только о пандемии коронавируса, но и «эпидемии глупости» относительно этого заболевания. «Мы находимся не в одной пандемии, а в двух: вспышка коронавируса с жертвами, а вторая – вал нереальной информационной глупости и домыслов, которые инициируются внутри нашей страны в том числе», – сказал он и пояснил, что речь идет и об «опасности» посылок из Китая, которые якобы могут быть заражены.

Врач отметил, что коронавирус действительно легко передается, но уже известно, что он крайне неустойчив к высоким температурам и внешней среде, а продолжительность его жизни на открытом воздухе – всего 48 часов.

Стоит отметить, что в самом Китае наблюдается паника в связи с активным распространением коронавируса. Как рассказала на пресс-конференции журналист, жительница китайского города Чэнду Лейсан Батршина, которая приехала в Россию накануне, вирус распространяется очень быстро. «В моем городе (Чанду) на прошлой неделе был один заболевший человек, а сейчас уже 64. Думаю, он (вирус) будет также быстро распространяться, китайцы довольно активно перемещаются из-за празднования Нового года», – отметила Батршина и добавила, что Чанду находится в 1100 км от города Ухань – основного очага эпидемии.

Как сообщал «Новый День», по данным на утро 29 января, в Китае зарегистрировано 5 999 случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 32%, летальность – 2,2%, или 132 случая. На данный момент официально подтверждено 63 случая завоза вируса в 15 стран.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.01.20

Конституционная реформа: есть ли шанс решить «русский вопрос». / Утратил доверие: Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии. / Мэру Москвы придется ответить за скандальные стройки: депутат Мосгордумы направил официальные запросы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»