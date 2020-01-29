«Когда хорда раздавит тоннели, будет катастрофа»: половина Москвы рискует утонуть в фекальных стоках

Над Москвой нависла угроза крупной техногенной и экологической катастрофы из-за участка Северо-Восточной хорды, который проложен над огромным канализационным коллектором. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат от КПРФ Олег Шереметьев сегодня на заседании Московской городской думы.

Парламентарий сообщил, что в настоящее время в районе Вешняки по участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД автомобили едут прямо над крупнейшим в Москве Люберецкий канализационным коллектором, который состоит из трех тоннелей – 3, 4 и 6 метров в диаметре, где ежедневно проходит три млн кубометров фекальных стоков. Он уточнил, что этот объект обеспечивает потребности половины Москвы.

«Когда хорда раздавит тоннели, эта половина Москвы будет лишена канализации и водоснабжения, что приведет к экологической катастрофе в масштабах всего столичного мегаполиса», – подчеркнул Шереметьев.

Депутат обратил внимание, что еще в 2016 году Российская академия архитектуры и строительных наук направила в Минстрой РФ письмо, в котором указала: коллектор никогда и никем не рассчитывался на воздействие вибрационных нагрузок от автотранспорта, а то, что проектировщики назвали укреплением тоннелей – является не более чем санацией, и вообще не влияет на их прочность.

«В результате разрушения коллектора может произойти затопление жилой застройки, парка-усадьбы Кусково, храма Успения в Вешняках, РЖД и метро кубометрами фекальных стоков, а жители Москвы, жизнедеятельность которых обеспечивается коллектором, останутся без канализации», – отметил Шереметьев.

По его словам, в итоге Минстрой сообщил, что «все положительные заключения Мосгосэкспертизы по проекту участка Северо-Восточной хорды не соответствуют действующему законодательству, так как проектная документация на объект должна была проверяться Мосгосэкспертизой на соответствие положениям СНиП 2.05.02 – 85».

Дело в том, что СНиП разрешает проектировать пересечения автомобильных дорог с трубопроводами под прямым углом. А Северо-Восточная хорда идет прямо по линии коллектора.

«В дальнейшем Генпрокуратура поручила прокуратуре г. Москвы организовать дополнительную проверку соответствия проектной документации, – уточнил Шереметьев. – Суть в том, что прокуратура Москвы сделала вид, что никакого заключения Минстроя не существует, и дала заключение, что все нормально».

Как считает депутат, фактически в ответах прокуратуры и Минстроя содержится противоречивая информация. Однако после того как он зачитал текст запроса, который намеревался направить новому генпрокурору РФ Игорю Краснову, выяснилось, что по регламенту Мосгордумы сделать это невозможно.

«Спасибо. Все, что могли, вы озвучили», – отреагировал на речь коммуниста вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов и напомнил о городском законе, который устанавливает четкий закрытый круг столичных чиновников, ведомств и учреждений, в которые депутат столичного парламента может направить официальный запрос. Генпрокурор, как и остальные федеральные чиновники, в этот список не входит. «Это может письмо депутата, просто какое-то заявление, – уточнил Орлов. – Давайте внимательно изучать закон города Москвы. Такого запроса генпрокурору быть не может».

Примечательно, что строительство данного участка хорды курировал теперь уже экс-глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, заявили ранее москвичи, которые 23 января вышли к администрации президента РФ протестовать против назначения бывшего вице-мэра столицы заместителем главы правительства РФ. Жители мегаполиса составили большой список претензий к деятельности Хуснуллина и потребовали от президента РФ Владимира Путина уволить его из правительства и поручить генпрокуратуре проверить его работу в должности главы стройкомплекса Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.20

«Закрыть границы полностью»: эксперт раскритиковал меры предотвращения эпидемии коронавируса в России. / Конституционная реформа: есть ли шанс решить «русский вопрос». / Утратил доверие: Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»