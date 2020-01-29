Недра – народу, пенсионную реформу отменить: КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции РФ, в числе которых фактическая отмена пенсионной реформы. Как сообщил заместитель председателя ЦК компартии Дмитрий Новиков, президиум Центрального комитета КПРФ принял официальное заявление за подписью лидера партии Геннадия Зюганова, где сформулировано отношение коммунистов к реформе.

По словам коммуниста, которые цитирует «Интерфакс», в своих поправках компартия предлагает «закрепить пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин».

Кроме того, КПРФ намерена «зафиксировать принадлежность российских недр народу». «Прописать это и тем самым создать конституционную основу для того, чтобы все граждане России имели свою часть дохода от добычи полезных ископаемых, чтобы эта доля была достойной», – сказал Новиков.

Еще одним пунктом коммунисты предлагают прописать обязательную ежегодную индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий, которая должна быть не менее «величины индекса роста потребительских цен за предыдущий год».

«Минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия не могут быть ниже прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум должен правильно рассчитываться, как это делается в целом ряде других стран, и гарантировать тем самым удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенных лимитах и границах», – подчеркнул Новиков.

Кроме этого, КПРФ предлагает изменить порядок формирования Совета Федерации и избирать членов Совфеда прямым тайным голосованием. Новиков также подчеркнул, что партия настаивает на созыве Конституционного собрания.

«Мы полагаем, что если уже мы говорим о конституционной реформе, то она должна быть полноценной, соответственно, она должна касаться всей Конституции, в частности первой и второй частей. А для этого необходимо по Основному закону проведение Конституционного собрания. У нас даже закона пока о Конституционном собрании нет. Мы считаем, что его нужно срочно принимать и осуществлять дискуссию о дальнейших поправках на площадке этого Конституционного собрания» – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о необходимости конституционной реформы. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Глава государства предложил закрепить обязательные требования к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, а также прописать в Конституции гарантии обязательной индексации пенсий и социальных выплат и величину МРОТ не ниже прожиточного минимума.

В числе других поправок к Основному закону страны – закрепление приоритета Конституции перед международными договорами, ограничение занятия должности президента РФ двумя сроками. Также президент предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров, наделить президента правом формировать Госсовет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, социально-экономической политики государства, и закрепить его статус в федеральном законе.

23 января на пленарном заседании Госдума поддержала президентские поправки в Конституцию в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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