«Холодно, маленькая узкая платформа, давка и 40 минут ожидания…»: на МЦД-2 очередной сбой

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов. В соцсетях пассажиры обрушились с критикой по поводу «ежедневных поломок».

Как сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), инцидент произошел около 8:13 утра. «На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в микроблоге ЦППК.

При этом уже в 8:30 в компании заявили, что движение восстановлено и вводится в график.

В комментариях к этой записи пользователи «Твиттера» возмутились, что они как «стояли в поле, так и стоят». «Сломалась Чеховская электричка ЭП2Д, следовавшая до Новоиерусалимской. Всю электричку высадили на холод на красном строителе. Вот где было плохо. Холодно, маленькая узкая платформа, давка и 40 минут ожидания пока её отбуксировали», – сообщил один из пассажиров.

«Что, опять?! Ежедневные поломки, уже привыкли что ппк не может раз в 12 минут поезд подать вовремя! А речь про пятиминутный интервал шла)))», – подчеркнул один из пользователей.

Кроме этого, в комментариях пассажиры сообщили, что одному из пассажиров застрявшей на линии электрички стало плохо, ему вызвали скорую.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.20

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