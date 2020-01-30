Соавтор «законов Клишаса» Людмила Бокова покинула Совет Федерации: будет работать в правительстве РФ

Соавтор резонансных «законов Клишаса», сенатор Людмила Бокова покинула Совет Федерации. Верхняя палата парламента сегодня на заседании одобрила прекращение полномочий представителя от Саратовской области в связи с ее назначением заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Не могу не сказать, что, конечно, огромную работу Людмила Николаевна проделала в комитете, – заявил глава комитета СовФеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, поблагодарив Бокову и пообещав с ней сотрудничать и впредь. – Прошу Людмилу Николаевну не обижаться, я все равно проголосую против».

Против в итоге проголосовали трое сенаторов, еще двое воздержались. Поддержали заявление Боковой о досрочном прекращении полномочий 145 представителей регионов.

«Я тоже хотела проголосовать против, но я занимаю более государственную позицию, – заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. –

Я тоже хочу сказать добрые слова в адрес Людмилы Николаевны, которая была и есть одним из самых активных членов Совета Федерации, инициировала очень много полезных, нужных и важных законов».

При этом Матвиенко отметила, что Людмила Бокова сумела развеять миф о том, что тема цифровых технологий – сугубо мужская сфера. «Это говорит о том, что если человек хочет работать, он имеет в Совете Федерации для этого все возможности», – заявила спикер Совета Федерации.

«Я действительно не могла против проголосовать – в отличие от свободного художника Клишаса, он может себе позволить все, что он хочет», – сообщила Матвиенко.

Фото: кадр из траснляции пленарного заседания Совета Федерации

От Совета Федерации Бокова получила почетную грамоту, как подтверждение высокой оценки ее работы в верхней палате парламента.

«Я не могу не сказать слова благодарности. Для меня Совет Федерации не просто государственная организация – это настоящий дом, настоящие друзья, которые помогали, напутствовали и весь профессионализм который у меня есть, это та капля труда, которая в каждом из вас присутствует», – обратилась к коллегам Бокова с ответным словом.

Экс-сенатор поблагодарила главу комитета по госстроительству Андрея Клишаса, подчеркнув, что «мы за этот период времени очень много прогрессивного сделали, я горжусь этим, это мой багаж, который остается в моей биографии».

Бокова отметила, что перед министерством цифрового развития стоит задача переориентировать деятельность на решение региональных проблем. «Национальный проект цифровая экономика должен показать весомые результаты, которые должен почувствовать каждый житель вашего региона», – отметила она.

Напомним, нацпроект «Цифровая экономика» показал худшее исполнение по итогам 2019 года – на 28 декабря уровень исполнения расходов «Цифровой экономики» составил всего 53,6%.

Бокова выступила соавтором «законов Клишаса» о наказании за распространение недостоверных новостей и о неуважении к власти и обществу. Именно Бокова представляла эти инициативы в Государственной думе, сам Клишас ни разу не явился в нижнюю палату парламента, чтобы защитить свои проекты законов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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