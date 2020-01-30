Совет Федерации одобрил новую должность для Дмитрия Медведева

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ, которая создается для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу главы государства единогласно поддержали 145 сенаторов.

Законопроект «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О безопасности» 16 января в нижнюю палату парламента внес президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, в структуре Совета Безопасности вводится должности заместителя председателя, назначать на которую сможет только глава государства. Президент будет определять полномочия зампреда и принимать решение о его отставке. Главой СовБеза РФ является глава государства.

Госдума приняла закон в третьем чтении 23 января, после чего он поступил на рассмотрение Совета Федерации. Должность замглавы СовБеза президент РФ Путин предложил экс-премьеру Медведеву 15 января – в тот же день, когда тот объявил об отставке правительства страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.20

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