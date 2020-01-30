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Четверг, 30 января 2020, 13:51 мск

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Таможенная блокада: иностранные товары в Крым поступают не через Украину

Товарооборот России с Украиной по итогам 2019 года составил около $11 млрд долларов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации сообщил глава ФТС РФ Владимир Булавин, отвечая на вопрос сенатора от Крыма Сергея Цекова.

«Известно, что весь Крым находится под санкциями, политическими и экономическими. Как работается таможне в Крыму, какая ситуация с товарооборотом в Крым и какова ситуация на границе Крыма и Украины? Мы, крымчане, видим, что товары украинские заходят в значительном количестве в Крым, но заходят ли они через нашу границу с Украиной?» – спросил Цеков.

Булавин подтвердил, что Крым продолжает находиться в таможенной блокаде. «У нас там работает две таможни, Севастопольская и Крымская. Нагрузка на них, прямо скажем, невелика в настоящее время, – уточнил он. – Штатную численность мы не сокращаем».

«В отношении товарооборота с Украиной в целом по результатам 2019 года – порядка 11 млрд долларов, но в основном, если иностранные товары и поступают в Крым, то понятно, что не через Украину», – сказал глава ФТС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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