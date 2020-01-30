Москвичи заподозрили мэрию в уничтожении заповедника: прокурора попросили провести проверку

В Москве назревает скандал из-за массовой вырубки деревьев на территории Щукинского полуострова, где расположен природно-исторический парк «Москворецкий». Горожане подозревают, что чиновники разрешили уничтожить там часть леса не потому, что на участке надо провести реконструкцию магистрального газопровода – а для облегчения строительства на заповедных землях.

При этом в департаменте природопользования столицы засекретили информацию о порубочных билетах, проектной документации на реконструкцию газопровода нет, и ее экологическая экспертиза не проводится, сообщили в московском отделении партии «Яблоко».

В пресс-службе партии отмечают, что деревья на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Щукинского полуострова были вырублены в ноябре-декабре прошлого года. Возмущенных местных жителей поддержала муниципальный депутат от «Яблока» Ирина Копкина, однако ей не удалось сверить фактически проведенную рубку с разрешительной документацией, выданной чиновниками Москвы. В департаменте природопользования отказались предоставить информацию о выданных порубочных билетах, заявив, что это конфиденциальная информация.

Чиновники отправили депутата в «Мосгаз», сообщив, что деревья рубила именно эта компания, которая и является «получателем государственной услуги» – то есть разрешительной документации. В этой ситуации Коптина направила прокурору Москвы Денису Попову письмо с требованием проверить законность вырубки в ООПТ. Депутат пояснила, что с точки зрения местных жителей вырубка служит только одной цели- «приведение территории в ненадлежащее состояние до проведения ГЭЭ с целью вывода ее из ООПТ или понижения охранного статуса территории для упрощения проведения ГЭЭ и строительных работ».

При этом, отмечается в сообщении на сайте «Яблока», «Мосгаз» 50 лет не вспоминал о газопроводе и не проводил санитарную рубку – а начавшиеся в ноябре работы по странному стечению обстоятельств совпали с объявлением столичных чиновников о планах по строительству на Щукинском полуострове спортивного кластера.

Депутат полагает, что подрядчик работ по вырубке на территории ООПТ нарушил федеральные законы – в «Правилах охраны газораспределительных сетей», на которые он ссылается, идет речь о просох землях лесного фонда. На особо охраняемые природные территории эти нормы не распространяются, отмечает Копкина.

«Прошу вас провести проверку указанных фактов и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования», – говорится в письме к прокурору.

Возмущенные действиями «Мосгаза» и чиновников москвичи опубликовали петицию. В обращении к правительству Москвы говорится, что заповедник уничтожается для строительства стадиона. По данным на 30 января, петиция собрала более 12 тысяч подписей.

Щукинский полуостров находится фактически на границе между московскими районами Щукино и Строгино. Ранее ТАСС со ссылкой на департамент природопользования сообщал, что «Мосгаз» имеет право вырубить в ООПТ 617 деревьев, 65 кустарников, 2,2 тысячи единиц поросли малоценных пород.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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