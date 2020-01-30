Конституционная реформа: Россия вступила в эпоху «непредсказуемого хаоса»

Конституционная реформа в России «размажет» ответственность между политическими центрами влияния, в результате чего страну ждет хаос. Как считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев, ситуация напоминает невнятность ельцинской эпохи и дезорганизацию в Советах во время болезни Владимира Ленина. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Межуев обратил внимание, что первоначально поправки к Конституции многими были восприняты восторженно. «Но в ходе обсуждения, оказалось, что предлагается нечто совсем другое, чем мы ожидали, и люди, которые поддержали поправки, оказались в глупом положении, заявив, что наступила новая прекрасная эпоха. С учетом сложности внутренней и внешней ситуации поправки будут не стабилизатором, а дестабилизатором ситуации. Мы оказались в ситуации, когда наступила эпоха непредсказуемого хаоса», – подчеркнул политолог и отметил, что сам первоначально положительно воспринял реформу.

Эксперт пояснил, что демократия ставит перед собой две цели: обеспечить влияние общества на принятие политических решений и систему ответственности власти за те или иные действия. «Если первая задача конституционными поправками хоть как-то решается: люди, которые будут голосовать на выборах в Госдуму, уже могут голосовать, надеясь, что партии окажут влияние на формирование правительства, тем самым на политику правительства, то вторая задача – ответственность – не только не решается, резко ухудшается. Мы не имеем ни одной точки, в которой сосредоточена политическая ответственность. Непонятно, кто в результате неконституционных поправок будет реально отвечать за успехи или неуспехи, в первую очередь, в сфере экономики», – констатировал Межуев.

По его мнению, конституционная реформа после ее реализации позволит каждому центру власти ссылаться друг на друга, как это было в ельцинскую эпоху. «Если раньше было понятно, что вся ответственность был заключена в президенте, а все остальные фигуры по большему счету – технические, сейчас непонятно совсем. Посмотрите: есть премьер, предлагаемый президентом, который, тем не менее, не отвечает за полную политику, потому что есть значительная министров. Министров будет предлагать парламент. Парламент тоже ни за что не отвечает под условием сохранившегося права «вето» президента – если парламент три раза отказывается утвердить премьера, он имеет право распустить Думу. Сам президент тоже ни за что не отвечает... Плюс ко всему появится еще таинственный Госсовет – непонятно, что там будет. За ним сохраняется определенная степень влияния, но еще не определено, какая», – обратил внимание эксперт.

Как считает Межуев, в результате таких манипуляций сама идея конституционной реформы оказалась «абсолютно выхолощена». «Мне кажется, итогом всего этого будет большой провал, после чего все покажут пальцами друг на друга и уйдут от ответственности», – прогнозирует политолог.

С его точки зрения, причиной происходящего стала победа «логики кланового равновесия» над «логикой политической реформы». «Реформа должна складываться с прицелом на государство, а логика кланового равновесия – сделать так, чтобы кланы не переругались в течение ближайших пяти лет или даже года. Сделано так, чтобы все были довольны, никто бы не обиделся, «чей» президент, «чье» правительство и так далее. Скорость, с которой принимаются поправки, свидетельствует об этом», – полагает эксперт.

При этом Межуев подчеркнул, что в результате граждане РФ получили правительство конкурентов. «Мы видим, что есть премьер, который привел своих людей. И есть 46 направлений деятельности правительства, за которые отвечает Андрей Белоусов, который своих людей не привел. В результате человек, который отвечает за нацпроекты и обеспечение их продвижения, лишен своей команды. Помните, было правительство – Виктор Черномырдин, Олег Сосковец и те, кого называли младореформаторами. В конечном счете, после обвала российской валюты каждая из сторон показывала на другую и говорила – виноваты они», – отметил Межуев.

По его оценке, в такой ситуации в течение ближайшего времени именно «кланы» будут решать, кто главный. «Тут еще Госсовет подключится. И в ближайшие три года, особенно, если Путин действительно уйдет, мы получим серьезное аппаратное противостояние, в результате которого выяснится, какая сила главная. И уже эта сила будет перестраивать всю политическую систему. Я не думаю, что это лучшее развитие для страны. Больше всего это мне напоминает 1922-1924 годы, когда Владимир Ленин уже был в Горках, и непонятно было, где находится центр власти», – сказал эксперт.

«Ленин ушел и все оставил на своих соратников, в результате возникло два правительства – Совнарком и Совет труда и обороны… И еще был Коминтерн – полуправительство. Плюс, возникла таинственная сила – секретариат ЦК КПСС, которая и оказалась реальным центром политического влияния», – напомнил политолог.

В то же время, согласно прогнозу эксперта, наверняка будут предприняты попытки удержать ситуацию под контролем. «Российская политическая элита в некоторой степени заинтересована в стабильности – условно говоря, чтобы волки не грызлись. Безусловно, мы все от этого зависим, чтобы не произошло то, что всегда бывает при транзите в России. Даже переход от Ельцина к Путину, несмотря на мирный и позитивный характер, сопровождался серьезными напряжениями», – заключил Межуев.

Москва, Мария Вяткина

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