Левобережный район Москвы ждет благоустройство и озеленение

В ходе благоустройства Левобережного района Москвы планируется высадить более 700 деревьев и кустарников и создать большую пешеходную зону с объектами для отдыха. Об этом в интервью ИА FederalCity сообщил муниципальный депутат района Левобережный Сергей Семенченко.

Масштабная высадка зеленых насаждений после завершения строительства жилого комплекса «Фестиваль Парк-2» в районе предполагается в рамках создания единого комфортного общественного пространства. Будут высажены лиственницы, клены, черемухи, липы, рябины, цветущие кустарники, территория в районе будет зонирована живыми изгородями.

В районе появятся новые детская и спортивная площадки, каток, площадка для выгула собак. В создаваемой пешеходной зоне также предусмотрены игровые площадки для детей разных возрастов, крытая всесезонная площадка, скамейки с подогревом, беговые и велосипедные дорожки. Вся территория будет заново освещена и снабжена системой видеонаблюдения.

По словам муниципального депутата, проект озеленения и благоустройства учитывает сложившуюся инфраструктуру Левобережного района, вместе с тем предлагая наиболее современные архитектурные решения, что его обновит и сделает более комфортным. Инфраструктура аллеи на Беломорской улице будет восстановлена, подчеркнул муниципальный депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.20

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