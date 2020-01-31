Инструмент сохранения власти: россияне увидели в конституционной реформе прямой интерес Путина

Почти половина граждан России уверены, что конституционная реформа нужна президенту Владимиру Путину для сохранения власти после 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно данным социологов, о конституционной реформе, так или иначе, знает 80% населения. При этом число тех, кто воспринимает поправки к Основному закону страны как возможность сохранить власть за нынешним президентом страны, составляет 47%. Несмотря на анонсированные меры по увеличению полномочий парламента, выросло и количество тех, кто воспринимает Основной закон как инструмент, который позволяет президенту контролировать Думу. Если в 2016 году так ответило только 7% граждан, в этом году – уже 15%.

При этом 44% полагает, что реформа нужна для «совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны». В то же время только 27% опрошенных считает Конституцию гарантом прав и свобод, что стало самым низким значением с 2008 года – тогда об этом заявило только 22%.

Число респондентов, которые уверены, что Конституция не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается, увеличилось за последние четыре года на треть до 30%. Это максимум с 2005 года – тогда показатель составлял 35%.

Комментируя итоги опроса, директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил, что у населения давно сложилась установка, что все маневры, связанные с изменением конституционного строя, направлены на удержание власти Путиным. «Было два всплеска повышения роли Конституции: во время протестов 2011-2012 гг. была вера в право, а в 2014 г., после Крыма, она рассматривалась как документ, обеспечивавший территориальную целостность. Но с 2018 г. наступило разочарование во власти, люди стали считать, что она ими манипулирует, а законы являются правовым оформлением административного произвола, Конституция же особой роли не играет», – цитируют его слова «Ведомости».

Гудков отметил, что хорошо знакомы с поправками лишь 22%, остальные знают только, что будет реформа. «И когда будет проводиться опрос граждан о поправках, будет действовать презумпция, что они нужны, чтобы обеспечить рычаги управления Путину, и не важно, как будет называться его новый пост», – считает он.

Политолог Николай Петров со своей стороны обратил внимание, что Путин не объяснил смысл поправок и многие граждане посчитали, что он подготовил их для себя. «Кремль оказался в ловушке. Люди, которые помнят, что Путин 20 лет говорил, что Конституцию менять не будут, сейчас совершенно логично считают, что это делается в его интересах. Люди этих поправок не просили, им не объяснили, как им станет жить лучше, кроме того, что туда включили две социальные поправки, которые ничего не меняют, а фиксируют статус-кво», – отметил эксперт.

Как сообщал «Новый День», 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о необходимости конституционной реформы. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Глава государства предложил закрепить обязательные требования к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, а также прописать в Конституции гарантии обязательной индексации пенсий и социальных выплат и величину МРОТ не ниже прожиточного минимума.

В числе других поправок к Основному закону страны – закрепление приоритета Конституции перед международными договорами, ограничение занятия должности президента РФ двумя сроками. Также президент предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров, наделить президента правом формировать Госсовет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, социально-экономической политики государства, и закрепить его статус в федеральном законе.

23 января на пленарном заседании Госдума поддержала президентские поправки в Конституцию в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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