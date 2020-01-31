Конституционная «революция»: Путин закрепит свою роль в истории России

Конституционная «революция» нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы закрепить свою роль в истории страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

«Задача №1 для Путина сейчас – сохранить за собой устройство будущей России. Мы много лет жили по ельцинскому устройству, сейчас он рисует устройство страны, которое будут связывать в первую очередь с ним. Чтобы через несколько лет не пришел какой-нибудь «наследник» и сказал, что все было плохо. Путин сейчас формирует свой серьезный вклад в развитие истории России. Под это он и проводит конституционную реформу», – сказал Рябов.

По его словам, удержание власти для нынешнего президента не является актуальной задачей. «Власти у него достаточно и конфигурация такая, что ничего у него из рук не уйдет. Его не интересует ни должность, ни позиция, только эта глобальная конфигурация, которая будет связана с его именем. Он делает большой проект, направленный на будущее», – подчеркнул политолог.

Как считает Рябов, как именно реформа будет организована с правовой точки зрения, президента интересует слабо. «Правовая ситуация всегда неоднозначна и всегда требует усовершенствования. Дискуссии о том, как мы будем проводить референдум, какие правовые основания, что именно будет – такие вопросы стоят на втором плане. Уже как-нибудь проведут опрос, как-нибудь будет зафиксировано. Главное – конституционная революция началась, она направлена в 21 век. Он мыслит крупными мазками истории – законотворчество – обязанность Думы, юристов. Он другими категориями оперирует», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.01.20

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