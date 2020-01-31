Оптимизация: в московской больнице назвали туберкулез орфанным заболеванием и объявили о сокращении врачей

В Москве произошел «медицинский» скандал, поводом для которого стало сокращение врачей городской «Туберкулезной больницы имени А.Е.Рабухина» в Солнечногорске. В медучреждении с инспекций побывал «Альянс врачей», представители которого выявили нарушения прав сотрудников больницы – врачей заставляли мыть пол и стены в корпусах, отправляли работать в «чужие» отделения, а теперь объявили сокращении штата. В «Альянсе» заявляют, что речь идет об увольнении порядка 40 медработников.

«Главный врач Оприщенко С.А. объясняет это якобы снижением количества пациентов и уровня заболеваемости туберкулезом, однако мы видим и знаем, что он и его руководство в лице Богородской Е.М. специально перенаправляют явно не уменьшающиеся потоки туберкулезных больных из обособленной больницы в город Москву, чтобы в итоге закрыть и уничтожить лечебное учреждение, где все эти медики проработали более 40 лет», – заявила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева в «Фейсбуке».

На канале общественников в YouTube одна из медсестер говорит, что лекарства в больнице есть не все, нет витаминов. «Почему мы должны уйти? Мы здесь начинали, мы сидели в этой грязи, и мы должны уйти?» – говорит другая женщина в медицинской шапочке и маске.

По словам медработников, в больнице решено оставить только четвертое отделение и 30 коек. «Как вы можете медсестре предлагать «врач-психиатр общебольничного медицинского персонала», – зачитывает в видеоролике документ Васильева, обращаясь к главврачу Сергею Оприщенко. – Вы как это вообще понимаете?»

«На Новый год премию выделил департамент, по окладу. Где она?», – интересуется женский голос за кадром. Ответ Сергея Оприщенко в ролик не вошел. На вопрос Васильевой, зачем создается четвертое отделение, если туберкулезных больных просто нет, главврач отвечает: «Для мигрантов». В ролике также снята со спины женщины в разноцветном халате, которая на ломаном русском языке говорит, что она заплатила деньги – но не уточняет, кому и за что. «Я хочу уехать из этой страны. Я не понимаю, почему меня здесь держат», – говорит она.

Ответ «Альянсу врачей» главный врач Сергей Оприщенко дал в соцсетях. В «Фейсбуке» руководитель ГБУЗ «Туберкулезная больница имени А.Е.Рабухина» сообщил, что «озвученная информация не соответствует действительности и содержит ложные выводы».

В отделения больницы поступают больные заразной формой туберкулеза, которых направляют из миграционного центра, пишет главврач. «За последние годы количество больных в Москве снизилось в разы, и туберкулез фактически стал орфанным, то есть редким заболеванием, – заявляет он. – Так, только за 2018 год отмечено снижение показателя заболеваемости на 11%. Отметим, что заболеваемость туберкулёзом в Москве в 1,8 раза ниже, чем в целом по стране. В 2019 году тенденция снижения заболеваемости продолжилась».

Оприщенко пояснил, что отделения для мигрантов не заполнялись, коечный фонд использовался на 20%, и за семь месяцев на лечение поступило только 28 человек, из которых 14 уже выписано.

«В связи с этим было принято решение о реорганизации этих отделений, и создание отделения легочного туберкулёза на 30 коек, что является достаточным для лечения мигрантов, поступающих в нашу медицинскую организацию», – уточнил он.

Что касается сокращения персонала, то, по словам главврача, работа идет «в соответствии с законодательством РФ и соблюдением ТК РФ» – всем предложены другие вакансии в больнице, за исключением одной медсестры, которая сама решила уйти.

По данным сайта столичного департамента здравоохранения, в больнице работает 92 врача.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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