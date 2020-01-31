Штрафные санкции: Роскомнадзор возбудил дело на Facebook и Twitter

Социальные сети Facebook и Twitter могут оштрафовать на 6 млн рублей за непредоставление информации о локализации баз данных россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний.

Как говорится в сообщении ведомства, компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории России. «Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», – уточнили в Роскомнадзоре.

Протокол был составлен в присутствии только представителя компании Twitter, представитель Facebook не явился, говорится в сообщении.

Ведомство пообещало в трехдневный срок направить протокол в компании.

Норма о хранении информации о российских пользователях соцсетей в РФбыла введена в 2015 году поправками в федеральный закон «О персональных данных». В 2016 году из-за несоблюдения этого закона была заблокирована сеть LinkedIn. У Facebook и Twitter в конце января истекает предоставленная им отсрочка. При этом осенью прошлого года глава Роскомнадзора Алексей Жаров обещал заблокировать соцсети, если требования законе не будут выполнены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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