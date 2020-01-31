«Зачем все это надо…» Госпропаганда оказалась бессильна объяснить суть конституционной реформы

Пропагандистская кампания в отношении конституционной реформы по инерции сводит важнейшее для России событие к упрощенному варианту доверия/не доверия к национальному лидеру, но это может стать новым вызовом для властей и привести к поляризации общества. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политик, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас в поправках к Основному закону страны предложены два основных блока. «Первое – рассинхронизация власти между федеральными институтами с ослаблением, я бы даже сказал, демонтажем сверхполномочий президентской вертикали. То, что мы сегодня видим, предполагает рассредоточение власти в пользу Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, плюс обозначен некий Госсовет, но без конкретизации. Это формирует предпосылки для политической конкуренции, к которой российские граждане уже давно готовы. В ельцинской вертикали о какой конкуренции можно было говорить? Она писалась под сильную президентскую власть Бориса Ельцина в интересах олигархии – больше ни о чем», – отметил Шеин.

Второй блок – социальный. «Речь не идет о внесении шкалы подоходного налога или снижения пенсионного возраста – что было бы правильно. Но речь идет о стабилизации некоторых уже существующих государственных законов, чтобы они не смогли быть целями неолиберального покушения в будущем. Например, если бы в Конституции был прописан пенсионный возраст в 55 и 60 лет – этим «гаврикам» было бы сложнее взять и повысить пенсионных возраст. Это фиксаторы по вопросам, связанным с социальными выплатами, солидарными пенсиями, что означает, что не будет перехода на принудительную накопительную. Это очень важная вещь», – подчеркнул депутат.

Между тем, по его оценке, большинство граждан РФ пока не понимает содержание поправок к Основному закону страны. «Люди – не юристы. Конституционное право для обычного гражданина – мутное и непонятное. Это не то же самое, когда два года назад наше прекрасное государство взяло и отняло у людей по 5 лет жизни… А здесь: Дума утверждает премьера или назначает? Конституционный суд может или не может быть третейским судьей между Госдумой и президентом? Для обычного гражданина – это околесица, которая далека от его жизни», – констатировал Шеин.

При этом депутат отметил, что сейчас часть общества воспринимает конституционную реформу как инструмент для президента Владимира Путина, чтобы остаться у власти. «Я думаю, что такая точка зрения распространена, и это представляет определенного рода вызов с точки зрения тех, кто это организовывает. Вместо консенсуса, есть риски получить черно-белое голосование», – считает Шеин.

Парламентарий пояснил, что в России складывается своего рода парадокс. «Официальные пропагандисты являются заложниками ситуации – они не могут публично объяснить, что на самом деле речь идет о снижении роли президента, потому что это не ложится в их примитивные пропагандистские лекала, в их черно-белый мир. Хотя содержательно речь идет именно об этом: реформа предполагает рассинхронизацию власти», – сказал он.

При этом, как отметил Шеин, в рамках госпропаганды актуализируется тезис о доверии главе государства. «Они говорят, что это референдум о доверии национальному лидеру. Но доверие к национальному лидеру разное. Понятно, что большинство поддерживает Владимира Путина, но есть и те, кто не поддерживает. Их система аргументации формирует полярность. В этой полярности, понятно, они все равно очевидно получат поддержку людей, потому что поправки правильные, но вместо консолидации общества вокруг правильных вещей, они в виду инерционно расставленных акцентов рискуют получить поляризацию», – считает Шеин.

«Если нет ясных понятных объяснений, и у людей возникают вопросы, зачем все это надо», – заключил депутат.

Москва, Мария Вяткина

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