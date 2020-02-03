В Подмосковье пациент угрожал врачу гранатой и требовал отпустить его домой

В подмосковном Королеве пациент больницы напугал врача гранатой, чтобы попасть домой. В итоге мужчина оказался в отделе полиции, и теперь за заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит провести за решеткой до 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел в городской больнице Королева. Сообщение о пациенте, размахивающем предметом, похожим на гранату, поступило в полицию от одного из врачей. По его словам, мужчина требовал отпустить его домой.

В итоге в больницу прибыли взрывотехники, медперсонал и пациентов пришлось эвакуировать. Полицейские задержали нервного мужчину, им оказался 43-летний житель подмосковной Балашихи, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Сотрудники полиции отобрали у мужчины предмет, похожий на гранату, и отправили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. В видеоролике, размещенном на сайте ГУ МВД, сотрудники правоохранительных органов говорят, что «граната» относится к снаряжению для страйкбола.

Пациент, который вместо дома попал в отдел полиции, стал фигурантом уголовного дела по ст. 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание, которое ему грозит – 10 лет лишения свободы. Отправлять нервного мужчину под стражу до суда, тем не менее, не стали: его отпустили с обязательством о явке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.02.20

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