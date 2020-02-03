В Москве выпившая женщина пустила за руль маленького сына: возбуждено уголовное дело

В Москве 25-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что выпила алкоголь в автомобиле каршеринга и отдала руль своему маленькому сыну. При этом на заднем сидении в это время находился его младший брат.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, поездку в автомобиле каршеринга женщина совершила 25 января. В тот день она пила спиртное прямо за рулем, а после этого нарушила ПДД и допустила к управлению машиной своего малолетнего ребенка.

«Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров», – заключили в ГСУ СК. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Все действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в автомобиле каршеринга. Судя по ролику, сидевшая за рулем блондинка в розовой шубе остановила машину и выпила что-то прямо из бутылки. При этом какое-то время руль движущегося автомобиля крутил мальчик, сидевший у нее на коленях. «Вести.ру» отмечают, что служба каршеринга выставила даме штраф в 200 тысяч рублей за употребление алкоголя, курение в салоне и допуск к управлению машиной ребенка. В общей сложности женщина с детьми были в машине четыре часа.

Женщина уже была лишена прав за пьяную езду, уточняет ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД. Правоохранительные органы начали проверку после того, как ролик с пьяной мамой появился в эфире одного из федеральных телеканалов. В соцсетях пользователи пишут, что женщина удалила свои аккаунты после того как на нее началась настоящая травля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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