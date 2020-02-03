Таран здания МВД на Петровке: задержанный рассказал подробности аварии

Полиция задержала 17-летнего юношу, который в Москве направил автомобиль каршеринга в здание МВД на Петровке. Сейчас следователи ищут его соучастников.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Центральному округу Москвы.

Полицейские выяснили, что машину каршеринга из Козицкого переулка похитили три человека, которые затем доехали до второго Колобовского переулка, врезались в шлагбаум и выскочили из салона. Автомобиль после этого врезался в фасад административного здания. Кому принадлежит это здание, в сообщении на сайте МВД не уточняется, однако ранее сообщалось, что машина каршеринга врезалась в фасад главка МВД РФ на Петровке, 38.

Задержанным оказался 17-летний житель подмосковного Одинцова, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 166 УК РФ.

«Это было сделано неумышленно», – сказал задержанный, слова которого приводятся в видеоролике, размещенном на сайте МВД. Молодой человек отметил, что был «немножко выпивший» – когда увидел открытый каршеринговый автомобиль, решил сесть в него. Вместе с друзьями он поехал кататься, и, по его словам, не справился с управлением. По словам задержанного, все трое выскочили из машины потому, что испугались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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