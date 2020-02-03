«Кто заказывал музыку в деле Голунова?» О чем жители столицы хотят спросить главу ГУ МВД по Москве

Москвичи хотели бы получить от полиции ответы на вопросы о действиях сотрудников МВД во время разгона летних протестов, узнать, кто стоит за «делом Голунова» и так ли нужна система распознавания лиц в автобусах и метро. Сбор вопросов начальнику столичного главка полиции объявила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

«В ближайшее время в Мосгордуме будет выступать начальник Главного Управления МВД по городу Москве Олег Анатольевич Баранов, – сообщила парламентарий в «Фейсбуке». – Нас просили направить Олегу Баранову вопросы, чтобы он мог их учесть в своём выступлении».

Депутат попросила своих избирателей из районов Тверской, Таганский, Замоскворечье и Якиманка срочно написать вопросы. Оказалось, что жителей 44 избирательного округа волнуют не только локальные проблемы. В частности, москвичи попросили Шувалову задать главе ГУ МВД по Москве вопрос о заказчиках скандального «дела Голунова».

«Кто стоит за провокацией в отношении Голунова? Почему арестовали только стрелочников? Кто заказывал музыку? Откуда торчат уши?» – интересуется Игорь К.

«Сколько подчиненных ему сотрудников участвовали в разгоне массовых протестов летом 2019 года? Почему нагрудные знаки полицейских были спрятаны под элементами одежды, это является нарушением», – поинтересовалась Анна Ш.

Москвичка Елена К., в свою очередь, признала, что согласования на проведение митингов дает не полиция, однако подчеркнула, что «неоправданное ничем насилие, реальное избиение мирных людей – это на их совести». «Во всем мире, если поблизости полицейский – человек чувствует себя защищенным. У нас полицейских ненавидят и боятся. Никакого порядка они не обеспечивают! – считает она. – Обирают несчастных тихих мигрантов, а там где драка или прочие безобразия – их нет. Кто за это отвечает?» В этой связи жительница столицы попросила главу ГУ МВД сообщить, кого из его сотрудников наказали или поощрили за действия во время летних митингов протеста.

«Должны ли сотрудники, вызванные гражданами для пресечения правонарушения, пресекать правонарушение сразу же? – спросила Танита Т. – В последнее время постоянно видим, что сотрудники, прибывшие на место, не пересекают правонарушение, бездействуют и только лишь предлагают написать заявление, на которое граждане потом получат ответ. Зачем нужны такие сотрудники полиции? Граждане сами в состоянии принести заявление в отдел или написать заявление через электронную приёмную. И второй вопрос: почему сотрудники полиции постоянно звонят кому-то по телефону и узнают, как им поступить в том или ином случае? Они что, не знают законов? У нас телефонное право?»

Муниципальный депутат по району Якиманка Андрей Морев в свою очередь поинтересовался, по какой причине народных избранников не пускают на проверку содержания задержанных граждан в районном ОМВД. Так же поступают и в отделении «Китай-Город», указали в комментариях пользователи.

Москвич Михаил Т. попросил Елену Шувалову задать главе столичного ГУ МВД вопрос об установленных в метро камерах распознавания лиц. «Не противоречит ли Конституции тотальный контроль в общественном транспорте?» – пишет он. Кроме того, горожане указывают на повальное распространение практики «закладок» наркотиков, на бездействие участковых, которые не реагируют на просьбы граждан утихомирить буйных соседей, на отсутствие на улицах экипажей ППС.

За час под записью Шуваловой в «Фейсбуке» появилось более 30 вопросов.

Глава ГУ МВД Олег Баранов отчитается о деятельности городского полицейского главка на заседании Московской городской думы в феврале. В прошлом году Баранов в числе проблемных вопросов называл слишком низкие штрафы за нарушение правил оборота сильнодействующих веществ и прекурсоров в аптеках Москвы, и предлагал повысить эту сумму с 200 тысяч до миллиона рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.02.20

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