Суд арестовал двукратного чемпиона РФ по боксу за разбитый нос сотрудника Росгвардии

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу боксера Георгия Кушиташвили за драку с сотрудником Росгвардии и хранение наркотиков. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля, передает «Интерфакс».

Отправить под арест спортсмена, который был задержан на Фрунзенской набережной и оказал сопротивление, дважды ударив в нос представителя правоохранительных органов, просил следователь, поясняя, что боксер может скрыться от правосудия. Ходатайство поддержал прокурор.

Защита просила избрать для Кушиташвили более мягкую меру пресечения, за боксера поручился его тренер Сергей Смирнов, который согласился на то, чтобы спортсмен отбывал домашний арест в его квартире. Сам Кушиташвили заявил, что не употребляет наркотики.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками Росгвардии двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили и боксера Овика Оганнисяна. В Росгвардии заявили, что мужчины вели себя подозрительно, попытавшись скрыться в подъезд, а на просьбу предъявить документы отреагировали агрессивно. При досмотре у одного из мужчин росгвардейцы нашли пакетик с 0,61 грамма кокаина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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