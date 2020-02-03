Россия закрывает чартерное авиасообщение с Китаем

Чартерные авиарейсы Китая будут прекращены с 14 февраля. Об этом сегодня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом она отметила, что регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжат действовать.

На брифинге Голикова попросила россиян, которые находятся в Китае, вернуться в страну, передает «Интерфакс». При этом, как сообщалось, сейчас правительство РФ готовится временно ограничить въезд иностранцев из Китая – работать будет только пункт пропуска в московском аэропорту «Шереметьево».

В России на данный момент выявлено двое больных коронавирусом, которые проходят лечение в Тюмени и Забайкалье. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, под наблюдением на данный момент остается более четырех тысяч человек, контактировавших с пациентами с подозрением на коронавирус.

При этом Попова предупредила о рисках распространения заболевания в России, напомнив, что общее число заболевших достигло 17 тысяч человек. «Риски для РФ на сегодняшний день остаются, принимаем все меры абсолютно адекватные для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории РФ», – заверила главый санитарный врач страны.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, посоветовав усилить личную гигиену, а также носить медицинские маски в общественных местах. В заведениях общепита повышен режим дезинфекции, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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