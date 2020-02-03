США готовят новый удар по России: депутат Госдумы объяснил спешку с конституционной реформой

Кремль спешит провести конституционную реформу, чтобы подготовиться к новому «удару» со стороны США. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Запад во главе с США продолжает попытки выстраивать собственную международную вертикаль власти. «Удобнее с ней бороться в союзе с тем, кто испытывает те же проблемы. Поэтому президент Путин большое внимание уделял блоку России и Китая с Индией и Ираном. Мы видим, что США, как носитель власти, разбивает это мировое национально-освободительное движение», – сказал Федоров.

«Они убили генерала Сулеймани – это абсолютно типичная карательная операция – Иран заткнулся и перестал играть активную роль. Индия заткнулась – когда вы последний раз видели новости с Индией? Они бьют по Гонконгу. Как американцы умеют бить – мы знаем. С тем же Китаем они заключили соглашение по торговой войне – 200 млрд дани в год и право управлять курсом юаня, на секундочку… История с вирусом еще больше ослабила Китай. Короновирус повышает и степень риска для нас», – подчеркнул парламентарий.

В этой ситуации, как считает Федоров, в Кремле, вероятно, ожидают, что следующий удар будет по России. «Эти вещи, наверное и подтолкнули ускорение и наших событий, связанных с референдумом. В условиях внешнего управления коллаборационистского правительства – риски не просто падения качества жизни, а вопрос, будем ли мы жить. Ударят ли по нам», – подчеркнул депутат.

При этом он пояснил, что одно из главных предложений президента в конституционной реформе – отмена верховенства международного права над национальным, что позволит Москве не выполнять указания международных институтов, в том числе, таких как Международный валютный фонд.

Москва, Мария Вяткина

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